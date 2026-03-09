Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng đạt hai Giải Sách Quốc gia

PV

Vượt qua hàng trăm tác phẩm nặng ký, cuốn sách "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen – Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng đã xuất sắc giành hai giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải danh giá nhất ngành xuất bản Việt Nam.

Theo đó, tác phẩm "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền" đã vinh dự được trao giải B và giải “Cuốn sách được bạn đọc yêu thích” tại Lễ trao giải Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vào tối 8/3, tại Hà Nội.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tới tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng (thứ 2 từ phải sang) nhận giải B cho cuốn &quot;Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền&quot;
Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng (thứ 2 từ phải sang) nhận giải B cho cuốn "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền"

Năm nay, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn với sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trên cả nước, với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn). Hội đồng chấm giải quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành, làm việc qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín, bảo đảm tính khách quan và chuyên môn cao.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được trao cho 50 cuốn sách, bộ sách gồm: 02 Giải A; 17 Giải B; 23 Giải C; 05 Giải Khuyến khích; 05 Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Giải A năm nay vinh danh cuốn sách “Lịch sử Việt Nam bằng hình” và Bộ sách “Lịch sử Văn minh thế giới”.

z7600932972081-7138e75b821b7227c117e081520be9c0.jpg
Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng được trao giải B và giải “Cuốn sách được bạn đọc yêu thích”.

Đáng chú ý, với việc nhận giải B và giải “Cuốn sách được bạn đọc yêu thích”, tác phẩm "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen là một trong hai tác phẩm duy nhất tại mùa giải năm nay lập được "cú đúp" giải thưởng. Điều này chứng tỏ tác phẩm không chỉ đạt được tiêu chuẩn khắt khe về học thuật, chuyên môn từ Hội đồng Chung khảo mà còn chiếm trọn tình cảm và sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả cả nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: “Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc”.

"Cẩm nang vàng" cho gia đình Việt

Cuốn sách "Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền", do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, là truyện tranh tài chính đầu tiên dành cho gia đình Việt. Tác giả Lê Thị Thúy Sen đã khéo léo chuyển hóa những kiến thức tài chính – ngân hàng khô khan, phức tạp (như lạm phát, lãi suất, tỷ giá, đầu tư chứng khoán, trái phiếu...) thành gần 30 câu chuyện gần gũi, dễ hiểu được mọi người đang rất quan tâm hiện nay.

z7600932871382-9448a0cc4b152be5e3d20da9e3ec2e65.jpg
Các tác giả nhận giải thưởng "Sách được bạn đọc yêu thích"

Điểm sáng của cuốn sách nằm ở tính nhân văn và sự kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa truyền thống qua ca dao, tục ngữ. Sức lan tỏa của tác phẩm được minh chứng bằng con số ấn tượng: 35.000 bản đến tay bạn đọc chỉ sau một năm phát hành. Không chỉ trong nước, Quỹ hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) cũng đã đánh giá cao và giới thiệu đây là "cẩm nang tài chính cho các gia đình" trên website khu vực châu Á của tổ chức này.

Cuốn sách cũng được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao. Với sức hút của cuốn sách với độc giả, Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết sẽ tiếp tục tái bản cuốn sách này trong thời gian tới.

Việc đạt hai giải thưởng lớn tại Giải Sách Quốc gia một lần nữa khẳng định tư duy chiến lược và tâm huyết của Tổng biên tập Lê Thị Thúy Sen trong việc phổ cập kiến thức tài chính cộng đồng.

Bà Lê Thị Thuý Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại tỉnh Hưng Yên. Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Nguyễn Văn Linh, Hoàn Long, Mễ Sở, Việt Yên, Yên Mỹ, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Việt Tiến, Châu Ninh, Chí Minh.

PV
