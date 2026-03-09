Hé lộ thu nhập của lãnh đạo ACV, Vinaconex vừa bị bắt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Dữ liệu từ báo cáo tài chính các năm qua cho thấy, các lãnh đạo tại ACV, Vinaconex nhận thù lao và tiền lương lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Bốn lãnh đạo cấp cao của 2 doanh nghiệp này vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam, để điều tra sai phạm liên quan hoạt động đấu thầu.

Ngày 5/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Vũ Thế Phiệt năm nay 53 tuổi, có hơn 30 năm công tác trong ngành hàng không Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Việt cũng 53 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT ACV từ cuối tháng 1/2026. Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo các báo cáo đã công bố, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo ACV những năm gần đây ở mức hàng tỷ đồng mỗi năm. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 ghi nhận chi tiết thu nhập từng thành viên quản lý chủ chốt.

Ông Vũ Thế Phiệt nhận khoảng 1,76 tỷ đồng/năm ở vị trí Tổng Giám đốc ACV đến đầu tháng 9/2024 - trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Tiến Việt khi đó là Phó Tổng Giám đốc ACV, có thu nhập khoảng 1,53 tỷ đồng.

acv-2024-5108.jpg
Thu nhập ban lãnh đạo ACV trong các năm 2023, 2024.

Tổng thu nhập của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm 2024 đạt khoảng 17,83 tỷ đồng, tăng so với 13,98 tỷ đồng của năm 2023.

Năm 2023, thu nhập của hai lãnh đạo này cũng ở mức trên 1 tỷ đồng. Cụ thể, ông Vũ Thế Phiệt nhận khoảng 1,52 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Tiến Việt nhận khoảng 1,28 tỷ đồng.

Năm 2025, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV, ACV ghi nhận tổng chi phí thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đạt khoảng 4,57 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4,43 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát nhận khoảng 863,6 triệu đồng, thấp hơn mức 891,3 triệu đồng của quý IV/2024.

Tính chung, tổng thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt và Ban kiểm soát trong quý IV/2025 đạt khoảng 5,43 tỷ đồng.

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tới năm nay 67 tuổi, có nhiều năm gắn bó với Vinaconex, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ cuối tháng 7/2024. Ông Dương Văn Mậu năm nay 48 tuổi, có hơn 20 năm gắn bó với Vinaconex.

screen-shot-2026-03-08-at-144951-9970.jpg
Thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Vinaconex trong các năm 2023, 2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 của Vinaconex cũng có thuyết minh chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Hữu Tới nhận khoảng 1,99 tỷ đồng tiền lương và thù lao khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/7/2024, đồng thời kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinaconex. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinaconex, có thu nhập khoảng 1,79 tỷ đồng trong năm.

Năm 2023, thu nhập của hai lãnh đạo này cũng ở mức tương đương. Ông Nguyễn Hữu Tới nhận khoảng 1,85 tỷ đồng, còn ông Dương Văn Mậu nhận khoảng 1,83 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Vinaconex trong năm 2024 đạt khoảng 12,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 12,35 tỷ đồng của năm 2023. Ngoài ra, Ban kiểm soát nhận hơn 2,1 tỷ đồng tiền lương và chi phí hoạt động trong năm 2024.

Việt Linh
#ACV #Vinaconex #đấu thầu #bắt giữ #lãnh đạo

