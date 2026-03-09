Đảm bảo điện cho bầu cử tại TPHCM

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) EVNHCMC đã xây dựng phương án bảo đảm điện cho toàn bộ 168 phường, xã trên địa bàn TPHCM, với hơn 5.000 điểm phục vụ bầu cử, bao gồm trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bỏ phiếu và những địa điểm in ấn tài liệu, cấp phát thẻ cử tri.

Ông Luân Quốc Hưng -Phó tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, Tổng công ty đã xác định bảo đảm cung cấp điện cho hoạt động bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ đến toàn bộ đơn vị trực thuộc, sẵn sàng nhân lực, vật tư và phương án để không xảy ra gián đoạn điện.

Trong 10 ngày cao điểm (từ 10 đến 20/3), đặc biệt các ngày 14,15 và 16/3, toàn hệ thống tập trung ưu tiên cấp điện, tổ chức trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Ông Nguyễn Văn Lạt – Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Cát (áo trắng) theo dõi sát sao vận hành hệ thống điện từ phòng điều hành.

Chủ động

Ông Ngô Khánh Nam – Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng khoảng 120 nhân viên kỹ thuật cùng cán bộ lãnh đạo chia thành 7 cụm để sẵn sàng ứng trực trong những ngày diễn ra bầu cử. “Chúng tôi bố trí vật tư, nhân lực, phương tiện, máy phát điện tại các điểm trực và quản lý theo nhóm để theo dõi, chỉ huy hiệu quả. Hệ thống lưới điện hiện đã vận hành tự động nên việc đóng cắt, chuyển tải thực hiện rất nhanh. Khi có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ cô lập phần bị ảnh hưởng và điều động nhân viên ứng trực xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ cuộc bầu cử”, ông Nam cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lạt – Phó giám đốc Công ty Điện lực Bến Cát cũng cho biết, đơn vị đã chủ động khảo sát, kiểm tra từng điểm bầu cử (18 phường, xã với 361 điểm bầu cử) trên địa bàn cung cấp điện; xử lý các khiếm khuyết trên lưới, phát quang hành lang tuyến và chuẩn bị đầy đủ phương án cấp điện dự phòng.

“Không chỉ kiểm tra trên hồ sơ, chúng tôi trực tiếp đến hiện trường, phối hợp cùng địa phương rà soát từng điểm. Phương án trực 24/24 được triển khai xuyên suốt từ ngày 10/3 đến hết ngày 20/3, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống”, ông Lạt chia sẻ.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Bến Cát còn triển khai phối hợp chặt chẽ với địa phương, thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại từng điểm bỏ phiếu.

Nhân viên Công ty Điện lực Bến Cát tiến hành phát quang, cưa nhánh cây nhằm đảm bảo an toàn lưới điện ở xã Bàu Bàng, TPHCM

Ông Trần Thanh Hoàng – Bí thư Chi bộ ấp 12, xã Bình Hưng, cho biết, công tác chuẩn bị cho lần bầu cử này đến nay cơ bản hoàn thành. “Chúng tôi rất yên tâm khi có nhân viên điện lực đến tận nơi kiểm tra hệ thống điện. Bên cạnh đó, tôi cũng đã chuẩn bị thêm máy phát điện, bình cứu hỏa,… nhằm ứng phó với những tình huống bất ngờ”, ông Hoàng nói.

Ông Nguyễn Văn Lập – Phó bí thư Đảng ủy xã Bàu Bàng cho biết, xã Bàu Bàng có 7 ấp với 10 điểm bỏ phiếu. Đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn xã đã được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ. “Trong quá trình chuẩn bị, Ủy ban Bầu cử xã luôn nhận được sự phối hợp kịp thời từ Công ty Điện lực Bến Cát trong việc kiểm tra, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định tại các điểm bỏ phiếu cũng như phục vụ các hoạt động tiếp xúc cử tri”, ông Lập nói. Ông cũng cho hay, qua kiểm tra thực tế, hệ thống điện tại các điểm bầu cử vận hành bình thường, không xảy ra sự cố.

Xác định rõ trách nhiệm

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hoạt động bầu cử trên địa bàn xã Bình Hưng, Công ty Điện lực Bình Chánh đã cử cán bộ, nhân viên trực tiếp đến từng địa điểm để rà soát hệ thống lưới điện, phát quang cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước ngày bỏ phiếu.

Anh Trần Thanh Tuấn (cầm máy camera đo nhiệt) và anh Tạ Minh Đờn – Công ty Điện lực Bình Chánh kiểm tra điện tại điểm bầu cử ấp 12, xã Bình Hưng.

Được phân công ứng trực tại đơn vị bầu cử số 2 (khu vực bỏ phiếu số 2, tại Nhà Văn hóa ấp Đồng Sổ), anh Nguyễn Thanh Khiết, nhân viên Đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Bến Cát cho biết: “Chúng tôi xác định phải bám sát hiện trường, rà soát toàn bộ hệ thống cấp điện tại điểm bỏ phiếu từ tủ điện, đường dây đến từng mối nối, chủ động khắc phục ngay các khiếm khuyết. Mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm nguồn điện ổn định, không để gián đoạn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử”.

Từ trung tâm điều độ – nơi theo dõi, giám sát toàn bộ hệ thống lưới điện thành phố – đến lực lượng công nhân ứng trực tại từng điểm bỏ phiếu, mọi khâu đều được kết nối chặt chẽ, phân công cụ thể và vận hành theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Mỗi vị trí, mỗi bộ phận đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động phòng ngừa rủi ro cùng hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo nguồn điện an toàn và liên tục cho ngày hội lớn của toàn dân.