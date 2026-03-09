Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Xáo trộn tài sản của giới siêu giàu Việt Nam

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán sáng 9/3 kéo tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam sụt giảm đáng kể. Khối tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group - rời mốc tỷ USD.

Theo cập nhật từ bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, hầu hết tỷ phú Việt đều ghi nhận mức giảm tài sản 6-7%.

Người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - hiện sở hữu khoảng 23,7 tỷ USD, giảm 1,5 tỷ USD, tương đương 6,03%. Diễn biến này xảy ra khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” chịu áp lực bán mạnh cùng thị trường, đồng loạt giảm sàn. Các mã VIC, VRE, VPL trắng bên mua.

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt là Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Tài sản của bà hiện khoảng 3,5 tỷ USD, giảm 239,1 triệu USD (6,3%). Cổ phiếu VJC của Vietjet cũng chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và giá dầu thế giới tăng vọt, yếu tố thường ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của ngành hàng không. VJC giảm 6,9% xuống 145.600 đồng/cổ phiếu xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes.

screen-shot-2026-03-09-at-112631-2498.jpg
screen-shot-2026-03-09-at-112640-4894.jpg
Biến động tài sản của 8 tỷ phú Việt trong phiên chứng khoán lao dốc.

Khối tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - hiện còn khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 186 triệu USD. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Hương - còn khoảng 1,8 tỷ USD, giảm 131 triệu USD. Hai nữ doanh nhân này mới chính thức gia nhập danh sách tỷ phú USD thế giới từ đầu tháng 2/2026, sau khi cổ phiếu nhóm Vingroup tăng mạnh.

Sau cú lao dốc của chứng khoán trong nước, tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - giảm gần 195 triệu USD, xuống mức 2,5 tỷ USD. Cổ phiếu HPG cũng giảm sàn trong phiên sáng nay, đồng thời là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất toàn sàn, tạm kết phiên sáng “sang tay” 2.095 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank hiện sở hữu khoảng 2 tỷ USD, giảm 165,7 triệu USD, tương đương 7,58% - mức giảm tỷ lệ lớn nhất trong số các tỷ phú Việt trong phiên này. Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank - có khoảng 1 tỷ USD, giảm 71 triệu USD.

Đáng chú ý, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - giảm 73,6 triệu USD, xuống còn khoảng 991,7 triệu USD. Với mức tài sản này, ông Quang có khả năng không còn nằm trong nhóm tỷ phú USD theo tiêu chí của Forbes, sau cú giảm “sốc” của thị trường chứng khoán.

Việt Linh
#tỷ phú Việt Nam #thị trường chứng khoán #giá cổ phiếu #tài sản giảm #Vingroup #Forbes

Xem thêm

Cùng chuyên mục