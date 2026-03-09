Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cơ quan thuế đang tổng hợp danh sách các hộ, cá nhân cho thuê nhà

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, cơ quan thuế đang tổng hợp danh sách các hộ, cá nhân cho thuê nhà để chủ động liên hệ, hướng dẫn nghĩa vụ thuế.

Hôm nay (9/3), tại họp báo thông tin các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, ngành thuế sẽ triển khai chiến dịch 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.
Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Riêng với các cá nhân cho thuê nhà, bất động sản, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trên thực tế, có nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như chủ nhà ủy quyền cho bên thuê thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, cơ quan thuế sẽ tiếp cận từng trường hợp để hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, ngay từ khi xây dựng chính sách, ngành thuế đã có định hướng triển khai. Tuy nhiên, đến ngày 5/3 mới có quy định chính thức về cách thức kê khai thuế và tổng hợp doanh thu.

“Cơ quan thuế sẽ tập hợp những người nộp thuế là các cá nhân có bất động sản cho thuê để gửi hướng dẫn hoặc cung cấp thông tin hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương chủ động liên hệ với cá nhân cho thuê hoặc người được ủy quyền nhằm hướng dẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế”, ông Sơn nói.

nhà cho thuê.jpg
Cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê bất động sản được trừ tối đa 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo quy định, cá nhân cho thuê bất động sản được trừ tối đa 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại các địa điểm khác nhau, người nộp thuế được lựa chọn một hoặc một số hợp đồng cho thuê để áp dụng mức được trừ khi tính thuế. Tuy nhiên, tổng mức được trừ không vượt quá 500 triệu đồng trong một năm.

Đối với trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có thỏa thuận bên đi thuê thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân, các bên phải quy định rõ trong hợp đồng nội dung khai thay, nộp thay thuế cũng như số tiền doanh thu được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nếu hợp đồng đã quy định việc khai thay, nộp thay thuế nhưng phần doanh thu được trừ vẫn chưa đủ 500 triệu đồng thì cá nhân cho thuê vẫn có thể tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê khác để áp dụng phần trừ còn lại.

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế, người cho thuê được lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm tính thuế hoặc khai thuế một lần theo năm.

Trong trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân và trong hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế, nộp thuế thay, tổ chức đi thuê sẽ thực hiện khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi đó được xác định theo kỳ thanh toán tiền thuê bất động sản. Trường hợp cá nhân cho cá nhân thuê bất động sản thì cá nhân cho thuê phải trực tiếp thực hiện khai thuế.

Việt Linh
#SEO #tối ưu hóa #xếp hạng #công cụ tìm kiếm #chiến lược

Xem thêm

Cùng chuyên mục