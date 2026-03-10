Xây dựng kịch bản ứng phó nếu giá xăng dầu tiếp tục biến động mạnh

TPO - Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương yêu cầu theo dõi sát thị trường năng lượng quốc tế, duy trì nguồn cung ổn định và chủ động kịch bản ứng phó nếu giá dầu tiếp tục biến động mạnh.

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 06 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay cơ bản vẫn được bảo đảm nhờ sản lượng từ hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn cùng với nguồn nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến động địa chính trị quốc tế, việc nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu có thể gặp nhiều khó khăn do giá tăng cao, chi phí vận chuyển và bảo hiểm gia tăng, trong khi một số quốc gia xuất khẩu có xu hướng hạn chế nguồn cung.

Trên thị trường trong nước đã xuất hiện hiện tượng một số thương nhân kinh doanh xăng dầu bán hàng cầm chừng, thậm chí găm hàng chờ tăng giá, gây tâm lý lo ngại trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn thị trường.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành năng lượng theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, đặc biệt là giá dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các yếu tố có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng.

Cụ thể, Bộ Công Thương giao Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường trong nước, Cục Điều tiết điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các đơn vị chức năng liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu, kịp thời đánh giá tác động đến nguồn cung và giá cả trong nước để tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối đa dạng hoá nguồn cung nhập khẩu.

Đối với các doanh nghiệp năng lượng chủ lực, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp và năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu như Petrolimex, PVOIL chủ động xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, duy trì hoạt động sản xuất ở mức công suất hợp lý và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh.

Các doanh nghiệp xăng dầu và khí được yêu cầu tăng cường dự trữ thương mại, chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường cung cấp nhất định.

Một nội dung quan trọng khác trong Chỉ thị là yêu cầu tăng cường quản lý thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương giao lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với công an, hải quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu hoặc vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến giá năng lượng trong nước để có biện pháp điều hành phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực tới doanh nghiệp và người dân. Các đơn vị cần chủ động kịch bản ứng phó với biến động giá dầu, bao gồm khả năng giá dầu tăng cao hoặc gián đoạn nguồn cung.

Các doanh nghiệp được khuyến khích chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế, tối ưu hóa hoạt động nhập khẩu và vận chuyển nhiên liệu nhằm bảo đảm nguồn hàng ổn định cho thị trường trong nước. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tăng cường phân tích và dự báo thị trường năng lượng toàn cầu để kịp thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp.

“Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc giữ ổn định thị trường năng lượng không chỉ liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát”, Bộ Công Thương cho hay.