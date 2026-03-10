Ngăn chặn buôn lậu xăng dầu khi giá trong nước thấp hơn khu vực

TPO - Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới và chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam với các nước láng giềng, Cục Hải quan - Bộ Tài chính vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Theo Cục Hải quan, căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông thời gian gần đây đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng. Trong bối cảnh đó, giá xăng dầu trong nước hiện thấp hơn đáng kể so với một số nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, ngày 9/3, giá xăng RON95 tại Việt Nam được niêm yết ở mức khoảng 27.047 đồng/lít, trong khi tại Campuchia khoảng 31.000 đồng/lít và Lào khoảng 39.000 đồng/lít. Chênh lệch giá này đã xuất hiện tình trạng người dân khu vực biên giới sang Việt Nam mua xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu và vận chuyển trái phép qua biên giới.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá xăng dầu, đặc biệt là chênh lệch giá giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần chủ động dự báo, đánh giá tình hình và xây dựng phương án kiểm soát từ sớm.

Hải quan yêu cầu kiểm soát chặt tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát và điều tra cơ bản, tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới trọng điểm. Trong đó, cần chú ý các tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp Lào và Campuchia, cũng như khu vực vùng biển.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong những ngày qua khi giá xăng dầu trong nước tăng cao, tại một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng người dân mua xăng dầu bằng can, phi hoặc chai lọ để tích trữ sau khi giá xăng dầu trong nước tăng mạnh.

Đáng chú ý, tại các tỉnh biên giới như Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, lực lượng chức năng ghi nhận hiện tượng người dân từ các nước láng giềng sang Việt Nam mua xăng dầu do giá trong nước thấp hơn. Đơn cử như Campuchia, giá xăng RON 95 ở mức 39.000 đồng/lít, (Việt Nam 27.047 đồng/lít), diesel 25.000 đồng/lít. Tại Lào, nguồn cung xăng dầu hiện đang thiếu hụt do một số nước hạn chế bán ra, khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa tạm thời.

Trước tình hình này, cơ quan quản lý khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn cơ bản được bảo đảm. Hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước, phần còn lại được bổ sung từ nguồn nhập khẩu.

Tuy vậy, các cơ quan chức năng cho rằng cần theo dõi sát diễn biến thị trường trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do yếu tố địa chính trị. Việc tăng cường kiểm soát buôn lậu, găm hàng và vận chuyển trái phép xăng dầu không chỉ nhằm ổn định thị trường mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và trật tự thương mại tại khu vực biên giới.