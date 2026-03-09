Cử tri cù lao An Giang quan tâm giải pháp ứng phó với giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri vùng cù lao ở An Giang bày tỏ quan tâm về giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, hạ tầng giao thông và những bất cập trong đời sống dân sinh. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cam kết, sẽ kiến nghị nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 9/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Bình Thạnh Đông và Hòa Lạc. Các ứng cử viên tham gia vận động bầu cử gồm: Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Trình Lam Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc; anh Nguyễn Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang; ông Bùi Thanh Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Vĩnh Thắng; ông Nguyễn Nhựt Thắng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Châu Đốc.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, cử tri 2 xã Bình Thạnh Đông và Hòa Lạc bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Văn Cờ - nông dân xã Bình Thạnh Đông, cho biết giá xăng dầu tăng cao thời gian gần đây khiến chi phí sản xuất nông nghiệp đội lên đáng kể và đề nghị các ứng viên tiếp tục có đề xuất giải pháp về vấn đề này. Theo ông, xăng dầu không chỉ phục vụ đi lại mà còn là nhiên liệu cho máy cày, máy bơm, máy gặt; khi giá tăng sẽ bào mòn lợi nhuận vốn đã thấp của người trồng lúa.

Cùng chung mối quan tâm, cử tri Phạm Văn Bảnh kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là khởi công cầu Vàm Nao để phá thế “ốc đảo” của khu vực cù lao, giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng vẫn còn xuất hiện trên thị trường, gây thiệt hại cho nông dân.

Đại diện cử tri đặt câu hỏi cho các ứng cử viên.

Về lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các trạm y tế cơ sở còn thiếu trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Cử tri kiến nghị xem xét chính sách miễn, giảm bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có từ 2-3 con đang đi học nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Một số cử tri cũng phản ánh việc chuyển hoạt động công chứng, chứng thực giấy tờ từ UBND xã sang các văn phòng công chứng khiến người dân phải đi xa, mất nhiều thời gian chờ đợi.

Lắng nghe các ý kiến, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của nông dân vùng cù lao.

"Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi cũng sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, tăng cường đi cơ sở để lắng nghe tâm tư của bà con và phản ánh kịp thời tại nghị trường”, ông Đoàn khẳng định.

Ông Lương Quốc Đoàn trả lời ý kiến của cử tri.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, một số vấn đề trọng tâm sẽ được kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ, như tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông cho An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng cơ chế đặc thù cho nông dân trong vùng, trong đó có chính sách bảo hiểm nông nghiệp; có giải pháp bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp và giá lúa. Đồng thời thời thúc đẩy khoa học - công nghệ trong sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và các cơ sở nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi tại địa phương.

Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng, các kiến nghị sẽ được chuyển tải đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân vùng cù lao.