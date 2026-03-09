Giá xăng dầu tăng cao, nhà xe đồng loạt điều chỉnh giá vé

TPO - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, nhiều hãng xe khách trên các tuyến từ TPHCM đi Tây Nguyên và miền Trung đã bắt đầu điều chỉnh giá vé.

Theo khảo sát của phóng viên vào sáng 9/3, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đã phát thông báo điều chỉnh giá cước để thích ứng với biến động của giá xăng dầu.

Nhà xe Phương Hồng Linh (tuyến TPHCM đi các tỉnh Tây Nguyên và ngược lại) cho biết sẽ tăng giá vé đối với dòng xe limousine. Cụ thể, giá vé được điều chỉnh tăng khoảng 10% so với mức hiện hành. Việc điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ ngày 8/3 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, nhà xe Cô Hai (tuyến TPHCM, Đồng Nai đi Gia Lai) cũng thông báo thay đổi giá vé trên toàn bộ các tuyến khai thác từ ngày 8/3. Theo đơn vị này, việc điều chỉnh nhằm ứng phó với diễn biến tăng cao của chi phí xăng dầu trong nước và trên thế giới. Hiện giá vé giường nằm của hãng dao động từ 300.000 - 310.000 đồng/vé, trong khi dòng xe limousine là 360.000 đồng/vé.

Loạt nhà xe thông báo điều chỉnh giá vé để ứng với biến động của giá xăng dầu.

Ở tuyến TPHCM - Bình Định, nhà xe Ngọc Thương cũng áp dụng mức giá mới 320.000 đồng/vé, tăng 20.000 đồng so với trước đó. Đại diện nhà xe cho biết giá dầu diesel trên thị trường gần đây tăng mạnh, kéo theo nhiều chi phí vận hành như nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện và chi phí khai thác tuyến đều tăng.

“Để duy trì chất lượng phục vụ và đảm bảo hoạt động ổn định trên các tuyến, nhà xe buộc phải điều chỉnh giá vé các tuyến Quy Nhơn - TPHCM - Bình Dương từ ngày 8/3 cho đến khi giá nhiên liệu ổn định trở lại. Khi chi phí vận hành giảm, chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại mức giá phù hợp”, đại diện nhà xe cho hay.

Trong khi đó, nhà xe Hải Luân (tuyến Đắk Lắk đi TPHCM và Cần Thơ) cũng thông báo tăng thêm 50.000 đồng mỗi vé nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu và duy trì chất lượng dịch vụ trên các tuyến khai thác.

Theo các doanh nghiệp vận tải, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động, vì vậy khi giá xăng dầu tăng mạnh sẽ tạo áp lực đáng kể lên giá cước vận tải. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục biến động, nhiều nhà xe cho biết có thể phải tính toán các phương án điều chỉnh giá phù hợp để duy trì hoạt động.

Trong khi đó, đại diện các bến xe lớn tại TPHCM cho biết đến nay các đơn vị vẫn chưa nhận được hồ sơ kê khai điều chỉnh giá từ các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến.

Hành khách mua vé tại bến xe miền Tây. Ảnh: Hữu Huy

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), cho biết trong hai ngày gần đây đơn vị chưa ghi nhận trường hợp nhà xe nào tại bến gửi đề nghị tăng giá vé. Theo ông Tiến, doanh nghiệp vận tải có quyền chủ động quyết định mức giá nhưng phải thực hiện kê khai với cơ quan quản lý trước khi áp dụng.

“Có thể do giá nhiên liệu vừa tăng trong thời điểm cuối tuần nên các doanh nghiệp chưa kịp hoàn tất thủ tục, phải chờ thêm vài ngày nữa mới thấy rõ xu hướng điều chỉnh”, ông Tiến nhận định.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cho rằng trong tuần này nhiều khả năng các doanh nghiệp vận tải tại bến sẽ có động thái điều chỉnh giá vé sau khi hoàn tất thủ tục kê khai với cơ quan chức năng.