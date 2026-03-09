Bạn trẻ ngành điện TPHCM chung tay thắp sáng đường nông thôn tại Bình Hưng

Nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm của Tháng Thanh niên - tháng 3 năm 2026, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành gắn đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại 3 tuyến đường hẻm nông thôn tại xã Bình Hưng (TPHCM).

Lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Bình Hưng

Dành ngày nghỉ cuối tuần, các đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh (đơn vị trực thuộc EVNHCMC) đã cùng nhau thực hiện công trình thanh niên “Tuyến hẻm kiểu mẫu có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”. Theo đó, các bạn đã tiến hành lắp đặt 50 bộ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 60 triệu đồng, tại các tuyến đường nông thôn trục chính trên địa bàn xã Bình Hưng, gồm hẻm liên ấp 36-37 (ấp 37), đường liên ấp 3-4 (ấp 56) và hẻm Tư Bàng (ấp 59).

Với tinh thần xung kích “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng hoàn thành công trình, góp phần mang lại diện mạo sáng – sạch – an toàn hơn cho nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Đoàn thanh niên EVNHCMC có mặt tại các tuyến hẻm xã Bình Hưng

Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, các đoàn viên còn thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống dây dẫn điện, bó gọn dây thông tin và phát quang hành lang tuyến nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng và sửa chữa dây diện của đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ nhiệt tình từ chính quyền và người dân địa phương. Ông Lê Ngọc Hậu – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 56 (xã Bình Hưng) chia sẻ: “Trước đây việc chiếu sáng ở các tuyến đường còn hạn chế, chủ yếu do người dân tự lắp đặt nên chưa đồng bộ. Sau khi được bạn trẻ Công ty Điện lực Bình Chánh hỗ trợ lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời, bà con rất phấn khởi vì tuyến hẻm sáng và an toàn hơn nhiều”.

Niềm vui ấy cũng được cảm nhận rõ ràng từ người dân sinh sống lâu năm tại địa phương. Ông Lại Khánh Thông Minh, người dân xã Bình Hưng, bày tỏ: “Thấy các anh em ngành điện đến khảo sát, rồi trực tiếp lắp đặt từng trụ đèn cho bà con, ai cũng rất mừng. Từ nay buổi tối đi lại an tâm hơn, trẻ con cũng có chỗ vui chơi an toàn”.

Theo anh Phan Hoàng Nhân – Bí thư Đoàn Thanh niên EVNHCMC, công trình thắp sáng các tuyến hẻm chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ ngành điện trong Tháng Thanh niên năm nay. “Chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục sửa chữa điện miễn phí cho khoảng 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại trường học và các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn Thành phố,” anh Nhân cho biết.

Lắp ráp đèn trước khi gắn lên trụ điện

Công trình “Tuyến hẻm kiểu mẫu có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” không chỉ mang lại ánh sáng cho các tuyến đường (hẻm) mà còn góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch trong nhân dân. Đằng sau những ánh sáng của các con đường là sự đóng góp thầm lặng của lực lượng đoàn viên, thanh niên ngành điện những người đang từng bước lan tỏa hình ảnh EVNHCMC gần gũi, trách nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.