Việt Nam nhập siêu gần 3 tỷ USD trong hai tháng đầu năm

TPO - Kim ngạch thương mại của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm, song nhập khẩu tăng nhanh hơn khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu gần 3 tỷ USD.

Số liệu từ Cục Hải quan - Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, trong tháng 2, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 33,1 tỷ USD, giảm 23,4% so với tháng đầu năm; nhập khẩu đạt 34,1 tỷ USD, giảm 24,2%.

Tính đến hết 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 18,3%; nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD, tăng 26,3%.

Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại của Việt Nam trong hai tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu khoảng 2,95 tỷ USD. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với cùng kỳ năm ngoái khi Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu khoảng 2,8 tỷ USD.

Thương mại của Việt Nam trong hai tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu đáng kể.

Theo các chuyên gia, việc nhập siêu trong giai đoạn đầu năm không phải là diễn biến bất thường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp tăng mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất, trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu đang phục hồi trở lại tại nhiều thị trường lớn.

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thương mại quốc tế. Hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực này đạt 117,1 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khối FDI đạt 60,2 tỷ USD, tăng 30,4%, còn nhập khẩu đạt 56,8 tỷ USD, tăng 42,2%. Mức tăng nhập khẩu cao phản ánh nhu cầu lớn về linh kiện, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Cùng với hoạt động thương mại, thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu trong hai tháng đầu năm đạt 70.085 tỷ đồng, tương đương 15,5% dự toán năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở lĩnh vực kiểm soát thị trường, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào các mặt hàng như pháo nổ, thực phẩm đông lạnh, hàng tiêu dùng và ma túy tổng hợp. Các tuyến biên giới phía Bắc và khu vực cảng biển lớn vẫn là những địa bàn trọng điểm được tăng cường kiểm soát.