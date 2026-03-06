Ưu tiên thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đi/đến từ Trung Đông

TPO - Trước diễn biến căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang tác động tới chuỗi vận tải và logistics toàn cầu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt với các lô hàng liên quan đến khu vực này.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và logistics quốc tế, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển hàng hoá kết nối thương mại giữa châu Á với châu Âu, Trung Đông và châu Phi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước nằm trong khu vực diễn ra xung đột quân sự, hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu ưu tiên giải quyết, xử lý thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với các nước diễn ra xung đột quân sự thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự tại Trung Đông.

Cụ thể, đối với hàng xuất khẩu hàng hóa đến các nước diễn ra xung đột quân sự thuộc khu vực Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực diễn ra xung đột quân sự, nếu doanh nghiệp không thể tiếp tục xuất hàng do ảnh hưởng của xung đột, cơ quan hải quan sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục hủy tờ khai theo quy định để đưa hàng hóa trở lại nội địa. Trường hợp hàng đã tập kết tại cảng biển, sân bay hoặc cửa khẩu nhưng chưa xếp lên phương tiện vận tải, doanh nghiệp có thể được tạo điều kiện đưa hàng về nội địa hoặc gửi kho ngoại quan để lưu giữ, bảo quản.

Cục Hải quan đề nghị ưu tiên hỗ trợ thủ tục cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá qua khu vực Trung Đông.

Với những lô hàng đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu nhưng phải quay trở lại Việt Nam do đối tác nước ngoài từ chối nhận hàng hoặc thay đổi phương án giao nhận, cơ quan hải quan sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục tái nhập hoặc sửa đổi thông tin tờ khai theo quy định.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khu vực Trung Đông không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn là tuyến trung chuyển hàng hóa lớn của thế giới. Khi rủi ro an ninh gia tăng tại khu vực vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nhiều hãng tàu buộc phải thay đổi hành trình hoặc áp dụng phụ phí rủi ro chiến tranh, khiến chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh.

VASEP cho biết, chỉ trong vài ngày gần đây, cước vận chuyển container từ châu Á sang Dubai đã tăng mạnh, thậm chí có thời điểm gần gấp đôi. Điều này khiến chi phí xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam đội lên đáng kể, trong khi các mặt hàng như tôm, cá tra hay cá ngừ đều phụ thuộc vào hệ thống container lạnh và thời gian vận chuyển nghiêm ngặt.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng đang theo dõi sát diễn biến tình hình vận tải biển. Theo ông Nguyên, khu vực Trung Đông là thị trường tiêu thụ khá ổn định đối với nhiều loại trái cây của Việt Nam như thanh long, xoài, chuối và dừa.

Tuy nhiên, nếu căng thẳng quân sự kéo dài khiến tuyến vận tải qua khu vực Vịnh Ba Tư bị gián đoạn và chi phí logistics tăng mạnh, hoạt động xuất khẩu nông sản sang khu vực này có thể chịu tác động đáng kể. Đặc biệt, với các mặt hàng trái cây tươi, việc kéo dài thời gian vận chuyển có thể làm phát sinh chi phí bảo quản và rủi ro chất lượng hàng hóa.