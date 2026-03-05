Vì sao giá vàng giảm giữa căng thẳng Trung Đông? Liệu sẽ giảm tiếp hay tăng?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Giá vàng thế giới bất ngờ giảm dù căng thẳng Trung Đông gia tăng và giá vàng trong nước cũng giảm. Đây được cho là điều khá "nghịch lý". Vì sao lại như vậy và sắp tới thị trường có thể diễn biến ra sao, giá vàng có khả năng giảm tiếp hay lại tăng?

Trong vài ngày gần đây, giá vàng trên thị trường thế giới có chiều hướng giảm, dù căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, theo The Sunday Guardian.

Giá vàng trong nước cũng đang trên đà giảm. Sáng nay, 5/3, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm giá vàng miếng SJC về mốc 184,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 3 ngày vừa rồi, vàng miếng giảm gần 7 triệu đồng/lượng, theo Tiền Phong.

Diễn biến này được coi là rất bất ngờ, bởi vàng thường được coi là “tài sản trú ẩn an toàn” và thường tăng giá khi trên thế giới có bất ổn.

gold.jpg
Giá vàng trong nước và thế giới đều đang có chiều hướng giảm. Ảnh minh họa: Như Ý/ TPO.

Theo phân tích của The Economic Times, một nguyên nhân chính là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Vàng là kim loại quý không tạo ra lãi suất, vì vậy khi lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Ngoài ra, vì vàng được định giá bằng USD, nên đồng USD tăng giá sẽ khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở các quốc gia khác, từ đó làm giảm nhu cầu.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước không phải lúc nào cũng biến động giống hệt giá vàng trên thế giới nhưng thường cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng quốc tế.

buy.jpg
Biến động giá vàng hiện tại được cho là sự điều chỉnh ngắn hạn, không phải đảo chiều dài hạn. Ảnh minh họa: Như Ý/ TPO.

Các chuyên gia trên thế giới cho rằng giá vàng có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới. Nếu xung đột địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu bất ổn, nhu cầu tìm “tài sản trú ẩn” có thể khiến giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, nếu đồng USD mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị người dân không nên quyết định mua bán theo biến động ngắn hạn: Không nên vội vàng bán ra hay mua vào nếu không thực sự có nhu cầu, mà tốt nhất là nên chờ thị trường ổn định rồi mới đưa ra quyết định.

Thục Hân
