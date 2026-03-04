Vì sao tháng 3 gọi là tháng của Thần Chiến Tranh? Có phải dễ xảy ra xung đột?

HHTO - Trong tiếng Latin, tháng 3 được gọi là tháng của Thần Chiến Tranh. Vì sao tháng này được đặt tên như vậy, và có phải đây là thời điểm dễ có sự nóng nảy, căng thẳng? Nhiều cư dân mạng trên thế giới liên hệ tên tháng này với xung đột hiện tại ở Trung Đông, sự thật là thế nào?

Tháng 3 trong tiếng Anh là March, và từ này lại bắt nguồn từ xa xưa: Trong tiếng Latin, tháng 3 được gọi là tháng của Mars, và Mars là vị Thần Chiến Tranh của La Mã cổ đại, theo trang Time and Date.

Nói về thiên văn học, Mars là sao Hỏa, hay được gọi là “Hành tinh Đỏ”, càng khiến cái tên này gắn với cảm giác căng thẳng, nóng nảy.

Và không chỉ có những cái tên hay niềm tin, mà tháng 3 thực sự cũng gắn với một sự kiện lớn của thời La Mã cổ đại, đó là việc Julius Caesar, một lãnh đạo quân sự nổi tiếng, đã bị ám sát vào ngày 15/3 năm 44 trước Công nguyên. Sự kiện này cũng khiến tháng 3 có nhiều tính biểu tượng hơn.

Một số cư dân mạng quốc tế đã kết nối những điều trên rồi liên hệ với tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện tại và cho rằng, tháng 3 thực sự “nóng”.

Hình ảnh minh họa về Thần Chiến Tranh. Ảnh: Adobe Stock.

Vậy tại sao tháng 3 ngày xưa được gắn với tên Thần Chiến Tranh như vậy?

Trong lịch La Mã cổ, tháng 3 là tháng đầu tiên của năm, cũng là thời điểm bắt đầu các chiến dịch quân sự. Lý do là vì trong mùa Đông giá lạnh, việc di chuyển và tiếp tế rất khó khăn, nên người xưa phải đợi đến khi trời ấm lên mới có hoạt động quân sự được. Tức là, việc này phần nhiều do yếu tố thời tiết chứ không phải người xưa coi tháng 3 là “thời điểm dành cho chiến sự”.

Còn về sự kiện liên quan đến Julius Caesar thì cũng do nhiều nguyên nhân phức tạp, chứ không phải vì đó là “tháng 3 định mệnh”.

Ngoài ra, Mars cũng không chỉ là Thần Chiến Tranh. Theo trang dữ liệu nghiên cứu EBSCO, Mars cũng là vị thần gắn với nông nghiệp, mùa vụ. Có lẽ điều này cũng liên quan đến thời tiết mùa Xuân, phù hợp để gieo trồng.

Một số cư dân mạng quốc tế liên hệ xung đột ở Trung Đông hiện tại với việc tháng 3 từ xưa được gọi là tháng của Thần Chiến Tranh. Trong ảnh là một đường phố ở Tehran (Iran) đang mịt mù khói vào ngày 2/3/2026. Ảnh: Mohsen Ganji/ AP.

Tóm lại, đúng là tháng 3 được đặt theo tên của Thần Chiến Tranh, nhưng đó là vấn đề mang tính văn hóa và lịch sử, không phải có tính nhân quả, cũng không có bằng chứng nào cho thấy người La Mã xưa tin rằng tháng 3 gây ra chiến tranh. Căng thẳng hiện tại ở Trung Đông có nhiều nguyên nhân rất phức tạp, không phải do thời điểm tháng 3. Mà nói cho cùng, các căng thẳng, xung đột là do con người lựa chọn và hành động, không phải do một tháng cụ thể nào cả.