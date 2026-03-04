Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Vì sao tháng 3 gọi là tháng của Thần Chiến Tranh? Có phải dễ xảy ra xung đột?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tiếng Latin, tháng 3 được gọi là tháng của Thần Chiến Tranh. Vì sao tháng này được đặt tên như vậy, và có phải đây là thời điểm dễ có sự nóng nảy, căng thẳng? Nhiều cư dân mạng trên thế giới liên hệ tên tháng này với xung đột hiện tại ở Trung Đông, sự thật là thế nào?

Tháng 3 trong tiếng Anh là March, và từ này lại bắt nguồn từ xa xưa: Trong tiếng Latin, tháng 3 được gọi là tháng của Mars, và Mars là vị Thần Chiến Tranh của La Mã cổ đại, theo trang Time and Date.

Nói về thiên văn học, Mars là sao Hỏa, hay được gọi là “Hành tinh Đỏ”, càng khiến cái tên này gắn với cảm giác căng thẳng, nóng nảy.

Và không chỉ có những cái tên hay niềm tin, mà tháng 3 thực sự cũng gắn với một sự kiện lớn của thời La Mã cổ đại, đó là việc Julius Caesar, một lãnh đạo quân sự nổi tiếng, đã bị ám sát vào ngày 15/3 năm 44 trước Công nguyên. Sự kiện này cũng khiến tháng 3 có nhiều tính biểu tượng hơn.

Một số cư dân mạng quốc tế đã kết nối những điều trên rồi liên hệ với tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện tại và cho rằng, tháng 3 thực sự “nóng”.

godofwar.jpg
Hình ảnh minh họa về Thần Chiến Tranh. Ảnh: Adobe Stock.

Vậy tại sao tháng 3 ngày xưa được gắn với tên Thần Chiến Tranh như vậy?

Trong lịch La Mã cổ, tháng 3 là tháng đầu tiên của năm, cũng là thời điểm bắt đầu các chiến dịch quân sự. Lý do là vì trong mùa Đông giá lạnh, việc di chuyển và tiếp tế rất khó khăn, nên người xưa phải đợi đến khi trời ấm lên mới có hoạt động quân sự được. Tức là, việc này phần nhiều do yếu tố thời tiết chứ không phải người xưa coi tháng 3 là “thời điểm dành cho chiến sự”.

Còn về sự kiện liên quan đến Julius Caesar thì cũng do nhiều nguyên nhân phức tạp, chứ không phải vì đó là “tháng 3 định mệnh”.

Ngoài ra, Mars cũng không chỉ là Thần Chiến Tranh. Theo trang dữ liệu nghiên cứu EBSCO, Mars cũng là vị thần gắn với nông nghiệp, mùa vụ. Có lẽ điều này cũng liên quan đến thời tiết mùa Xuân, phù hợp để gieo trồng.

middleeast.jpg
Một số cư dân mạng quốc tế liên hệ xung đột ở Trung Đông hiện tại với việc tháng 3 từ xưa được gọi là tháng của Thần Chiến Tranh. Trong ảnh là một đường phố ở Tehran (Iran) đang mịt mù khói vào ngày 2/3/2026. Ảnh: Mohsen Ganji/ AP.

Tóm lại, đúng là tháng 3 được đặt theo tên của Thần Chiến Tranh, nhưng đó là vấn đề mang tính văn hóa và lịch sử, không phải có tính nhân quả, cũng không có bằng chứng nào cho thấy người La Mã xưa tin rằng tháng 3 gây ra chiến tranh. Căng thẳng hiện tại ở Trung Đông có nhiều nguyên nhân rất phức tạp, không phải do thời điểm tháng 3. Mà nói cho cùng, các căng thẳng, xung đột là do con người lựa chọn và hành động, không phải do một tháng cụ thể nào cả.

ft1476.jpg
Thục Hân
#tháng ba là tháng gì #thần chiến tranh la mã #julius caesar #tháng 3 là gì tiếng anh #tháng 3 có ý nghĩa gì #xung đột trung đông #la mã cổ đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục