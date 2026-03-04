Hà Nội sắp tăng nhiệt nhẹ khi không khí lạnh suy yếu, bao giờ lại có mưa?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Đợt không khí lạnh ở miền Bắc sẽ sớm suy yếu và nhiệt độ ở Hà Nội lại bắt đầu tăng nhưng chậm và ít. Có một điều đáng chú ý hơn nhiệt độ trong vài ngày tới là ở Hà Nội sẽ lại có mưa. Dự báo Hà Nội mưa vào hôm nào?

Không khí lạnh về khiến thời tiết ở Hà Nội dễ chịu hơn, trong nhà khô ráo hơn ngay cả khi ngoài trời hơi có mưa. Tuy nhiên, không khí lạnh không duy trì lâu - đây là điều thường thấy ở thời điểm mùa Xuân thế này.

Sáng nay, 4/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 17oC, đây được cho là thời điểm rét nhất trong đợt lạnh này rồi. Đến chiều nay, nhiệt độ cảm nhận lên mức 24 - 25oC, trời chuyển mát chứ không còn lạnh nữa.

Trong hôm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, gió chuyển hướng Đông Nam. Nhưng trong khoảng 2 ngày tới, ở Hà Nội có gió Đông Bắc theo kiểu “ú òa”, có lúc là Đông - Đông Bắc, có lúc lại là Đông Nam. Không khí lạnh “chập chờn” như vậy giúp nhiệt độ chỉ tăng nhẹ hoặc đi ngang chứ không gây nóng nực, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều dự báo chỉ lên tới khoảng 26oC. Trời nếu ẩm cũng chủ yếu là buổi đêm và sáng sớm.

temp-mar5-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap. ICON.

Đáng chú ý hơn là sắp tới dự báo Hà Nội lại mưa. Các bà, các mẹ hay nói “cứ đến mùng 8 tháng 3 là mưa” - và năm nay điều này có lẽ sẽ đúng. Vì theo các mô hình hiện tại thì Hà Nội sẽ có mưa rải rác đúng vào ngày 8/3, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn, và trời nhiều mây, nồm ẩm cả ngày. Vì vậy, vào ngày 8/3, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, và khi có mưa phùn cùng nồm ẩm thì có lẽ không nên mặc đồ sáng màu, nhỡ bị bẩn là rất khó giặt sạch.

ft1476.jpg
Thục Hân
