Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Không khí lạnh sắp về miền Bắc, bao giờ Hà Nội mưa và sẽ giảm nhiệt ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau những ngày tăng nhiệt, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo khi nào Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và sẽ có mưa? Nhiệt độ sẽ giảm xuống mức bao nhiêu?

Đã có nhiều người ở Hà Nội than rằng "mùa Hè phiên bản demo" mà sao đã nóng thế này. Thực ra nhiệt độ ở Hà Nội chưa cao như giữa mùa Hè nhưng đã là khá cao so với thời điểm này hằng năm, và trời rất oi, càng gây cảm giác nóng và bí.

Chiều nay, 1/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên đến 34 - 36oC, nóng rõ rệt. Và cùng thời điểm ngày mai thì nhiệt độ có thể không giảm mấy nhưng độ oi bức thì tăng lên mấy phần - đó là tình trạng thường thấy trước khi có không khí lạnh.

Dự báo đêm 2/3 sang rạng sáng 3/3, không khí lạnh sẽ về đến miền Bắc và trong sáng 3/3 là Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

temp-mar1-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 1/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như đã đề cập, gió mùa Đông Bắc về lần này có thể giúp nồm ẩm tạm chấm dứt nhưng sẽ không gây khô hanh mà nhiều lúc còn có mưa. Theo các mô hình hiện tại, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội sẽ có mưa rải rác trong ngày 3 - 4/3, chủ yếu là mưa nhỏ và tập trung vào buổi sáng. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

rain-mar3-am.jpg
Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc sáng sớm 3/3, theo mô hình ECMWF của châu Âu (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Không khí lạnh về sẽ khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm, đây có lẽ là điều mà hầu như ai cũng trông chờ sau mấy ngày nóng oi bức. Tuy nhiên, nếu gọi là rét đậm rét sâu thì sẽ không có. Mà nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vẫn hơn 20oC, buổi sáng vẫn 17 - 18oC, như vậy thì nhiều người có thể chỉ cảm thấy lạnh sơ sơ, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với sự oi bức hiện tại rồi.

ft1476.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh #bao giờ Hà Nội mưa #bao giờ Hà Nội lạnh #gió mùa Đông Bắc #bao giờ không khí lạnh về #Hà Nội có lạnh nữa không #bao giờ hết nồm

Xem thêm

Cùng chuyên mục