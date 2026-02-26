Sao Thủy nghịch hành lần đầu trong năm 2026: Liệu có ảnh hưởng đến con người?

HHTO - Hằng năm đều có rất nhiều thông tin về sao Thủy nghịch hành. Hiện tượng này thường bị coi là nguyên nhân khiến con người dễ nhầm lẫn, công việc dễ vướng mắc, tình cảm không êm đẹp. Và giờ thì sao Thủy bắt đầu nghịch hành lần đầu tiên trong năm 2026. Vậy hiện tượng này thực ra là gì, có thực sự tác động đến con người?

“Sao Thủy nghịch hành” là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất hiện nay khi nói đến chiêm tinh học. Hiện tượng này bị coi là nguyên nhân của rất nhiều “sự cố” như lỗi mạng Internet, hỏng máy tính/ điện thoại, bán hàng ít đơn, người cũ quay lại...

Về mặt khoa học, hiện tượng nghịch hành của sao Thủy là một ảo ảnh quang học, đó là khi sao Thủy dường như chuyển động ngược chiều trên quỹ đạo của nó khi quan sát từ Trái Đất.

Thực tế, vì sao Thủy quay quanh Mặt Trời nhanh hơn nhiều so với Trái Đất, nên cứ mỗi năm 3 - 4 lần, trông nó có vẻ như đi chậm lại, rồi dừng, rồi đổi hướng - như những chiếc ô tô vượt qua nhau trên đường cao tốc, theo trang Almanac. Vì vậy, hiện tượng này được gọi là chuyển động nghịch hành biểu kiến, vì nó chỉ trông giống như hành tinh đang chuyển động ngược chiều khi quan sát từ Trái Đất chứ không phải sao Thủy thực sự đổi hướng.

Trong năm 2026, sao Thủy được cho là sẽ “nghịch hành” 3 lần, và lần đầu tiên bắt đầu vào hôm nay, 26/2, kéo dài đến 20/3, theo trang Astrostyle. 2 lần tiếp theo là vào tháng 6 - 7 và tháng 10 - 11.

Hiện tượng sao Thủy (có vẻ) nghịch hành là do vị trí và tốc độ của các hành tinh. Ảnh: Funkidslive.

Việc sao Thủy nghịch hành được nhắc đến rộng rãi chủ yếu xuất phát từ thần thoại La Mã. Theo đó, Mercury (cũng là tên của sao Thủy) là vị thần đưa tin. Thế nên nhiều người có niềm tin rằng khi sao Thủy đi lùi thì những việc liên quan đến giao tiếp, liên lạc dễ gặp sự cố, như lỗi Internet, máy tính, điện thoại, hoặc dễ nhầm lẫn khi ký hợp đồng kinh doanh...

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học cho thấy vị trí của Sao Thủy có thể ảnh hưởng đến các loại sóng, hay Internet, hay thiết bị điện tử, hợp đồng hoặc hành vi của con người. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người bị vấp váp gì trong khoảng thời gian “sao Thủy nghịch hành” thì sẽ “đổ lỗi” cho sao Thủy, còn nếu vấp váp trong những khoảng thời gian khác thì chỉ coi đó là một sự cố bình thường.

Nhiều người cho rằng sao Thủy nghịch hành ảnh hưởng đến các hệ thống tín hiệu trên Trái Đất và cả tâm trạng, hành vi của con người, nhưng thực ra không phải vậy. Ảnh minh họa: BBC.

Tóm lại, từ góc nhìn khoa học và thực tế thì sao Thủy chẳng thực sự ảnh hưởng gì đến con người. Nhưng từ góc nhìn tâm lý học thì có, vì khi một người tin rằng mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong 3 tuần tới (do sao Thủy nghịch hành), thì người đó sẽ dễ lo lắng hơn và từ đó lại dễ mắc sai sót hơn.

Còn nếu chúng ta coi đây là khoảng thời gian để cẩn thận hơn thì sẽ rất tốt. Ví dụ, làm hợp đồng thì nên xem lại vài ba lần, sao lưu dữ liệu trong điện thoại và máy tính, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định… Nói cho cùng, đây đều là những thói quen tốt nên có, chứ không phải vì một hành tinh cách xa Trái Đất hàng chục triệu km, dù nó có nghịch hành hay không.