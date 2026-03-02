Ngày mai Hà Nội giảm 10 độ C, khi nào rét nhất do đợt không khí lạnh sắp về?

HHTO - Trạng thái thời tiết nóng, oi, bí ở Hà Nội sắp chấm dứt vì không khí lạnh sẽ sớm về miền Bắc. Ngày mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội giảm mạnh. Dự báo ở Hà Nội trong đợt lạnh này thì thời điểm nào là rét nhất, và nhiệt độ thấp nhất xuống mức bao nhiêu?

Thời tiết ở Hà Nội vẫn đang là “không hiểu có nóng hay không nóng”, vì trong ngày, ngay cả những lúc nhiệt độ không cao thì cảm giác vẫn rất bí bức. Trời oi ẩm, sáng và tối nồm còn trưa và chiều lại tăng nhiệt. Chiều nay, 2/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên đến khoảng 35oC, thực sự là rất cao đối với một ngày đầu tháng 3.

Nhưng sự oi bí hôm nay là ở mức đỉnh điểm rồi, vì khoảng đêm nay, không khí lạnh sẽ về miền Bắc, rạng sáng mai bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội, trời chuyển gió từ Đông - Đông Nam sang gió Đông Bắc, sự oi ẩm chấm dứt.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 2/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh về khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh. Chiều mai, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ còn khoảng 22 - 24oC, tức là giảm 10oC hoặc hơn so với cùng thời điểm hôm nay. Trời chuyển lạnh nhẹ.

Nói là “lạnh nhẹ” vì đến sáng sớm ngày 4/3, được dự báo là thời điểm rét nhất trong đợt này ở Hà Nội, thì nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ xuống đến khoảng 18oC, là mức rét “nhẹ nhàng”. Chỉ có điều, trời đang nóng ẩm mà thay đổi như vậy thì cơ thể cũng khó thích nghi được ngay, nhiều người có thể cảm thấy rét hơn bình thường. Vì vậy, người dân vẫn nên mặc ấm khi không khí lạnh mới về, che mũi miệng khi ra ngoài, không nên chủ quan trước sự thay đổi của thời tiết.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 3/3: Chỉ sau 24 giờ, Hà Nội giảm hơn 10oC. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngoài nhiệt độ thì điều đáng chú ý còn là mưa. Đêm nay và sáng mai, 3/3, dự báo Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh, chủ yếu là mưa nhỏ, nên sáng mai người dân đi làm, đi học nên mang đồ che mưa.