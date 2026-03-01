Nam sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế Tuần với màn "lội ngược dòng" ấn tượng

HHTO - Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 đã mang đến màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính giữa bốn nhà leo núi. Khi cục diện liên tục đảo chiều qua từng phần thi, Minh Khôi đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng ở chặng về đích, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế với 235 điểm.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến sự tham gia tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Đình Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Nguyễn Hồng Nhân (trường THPT Mê Linh - Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị), Vũ Tấn Thành (trường THPT Chuyên Hưng Yên - Hưng Yên).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Bước vào phần thi Khởi động, các thí sinh đã có phần so tài vô cùng sôi động. Sau phần thi khởi động chung và riêng, Đình Bảo tạm thời dẫn đầu "đoàn leo núi" với 70 điểm, về thứ hai là Minh Khôi với 65 điểm, Hồng Nhân đứng thứ ba với 45 điểm, Tấn Thành có 30 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, sau gợi ý thứ 3 xuất hiện, Tấn Thành bấm chuông giành quyền trả lời. Từ khóa "Trống đồng" đã giúp nam sinh có thêm 40 điểm, nâng tổng số điểm lên 80, đồng dẫn đầu với Đình Bảo. Minh Khôi về thứ hai với 75 điểm, Hồng Nhân có 45 điểm.

"Trống đồng" là từ khóa của vòng thi Vượt chướng ngại vật

Trong phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, điểm số của các thí sinh đã có sự gia tăng. Tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng là Tấn Thành với 170 điểm, Đình Bảo bám đuổi sát với 160 điểm. Ở vị trí thứ ba là Hồng Nhân có 155 điểm và Minh Khôi đang có 125 điểm.

Ở phần thi Về đích, Tấn Thành lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi thứ nhất, nam sinh vụt mất 20 điểm vào tay Minh Khôi. Câu trả lời đúng trong hai câu hỏi cuối đã giúp Thành có thêm 40 điểm. Tấn Thành hoàn thành phần về đích với 190 điểm.

Tấn Thành trong phần thi về đích

Đình Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20. Ở cả ba câu hỏi, nam sinh không đưa ra được đáp án chính xác. Bảo đánh mất 40 điểm lần lượt vào tay Hồng Nhân và Minh Khôi. Kết thúc phần thi, nam sinh có 120 điểm.

Đình Bảo có phần thi về đích chưa thực sự trọn vẹn

Hồng Nhân chọn gói câu hỏi 20-30-20. Câu trả lời đúng đầu tiên giúp nam sinh có 20 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu bạn mất 30 điểm khi Minh Khôi đưa ra đáp án chính xác ở câu hỏi thứ hai. Mặc dù chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối, nam sinh vẫn không ghi thêm được điểm nào. Hồng Nhân có 145 điểm sau phần về đích.

Phần thi về đích của Hồng Nhân

Minh Khôi chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh có 20 điểm trong câu hỏi đầu tiên. Đến câu hỏi thứ hai, cả Nhân và Khôi đều không có đáp án chính xác. Khôi có thêm 20 điểm trong câu hỏi cuối cùng của phần về đích. Nam sinh hoàn thành với 235 điểm.

Minh Khôi đã có cú lội ngược dòng xuất sắc

Kết quả chung cuộc, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao độ, Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) đã có "cú lội ngược dòng" ngoạn mục, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi tuần, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với số điểm ấn tượng - 235 điểm. Về nhì là Tấn Thành (trường THPT Chuyên Hưng Yên - Hưng Yên) có 190 điểm. Ở vị trí thứ ba là Hồng Nhân (trường THPT Mê Linh - Hà Nội) có 135 điểm. Đình Bảo (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng) đạt 120 điểm.