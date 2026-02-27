Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: Nam sinh 11 tuổi có thành tích ấn tượng

HHTO - Những bạn học sinh được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đều sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

POUJAUD LUKAS Trường Giang

POUJAUD LUKAS Trường Giang sinh năm 2015 là học sinh lớp 5A9 trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng). Trong nhóm "út ít" của danh sách được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 nhưng thành tích của Trường Giang không hề lép vế với các anh chị.

Ngoài đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc 4 năm liên tiếp, Trường Giang sở hữu hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế ở các cuộc thi Toán - Tiếng Anh. Cậu bạn từng nhận được Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Trường Giang còn từng đạt giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng quận Lê Chân năm học 2023 - 2024 và giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII.

Bảng thành tích nổi bật của Trường Giang.

Đặng Ngọc Gia Tuệ

Là học sinh trường THPT Hai Bà Trưng (Huế), cô bạn teen 2K9 Gia Tuệ có thế mạnh với Ngữ Văn. Tuy nhiên, cô bạn không hề học lệch mà vẫn cân bằng tốt kết quả các môn học. Gia Tuệ từng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và xếp vị nhất trường trong năm học 2024 - 2025.

Gia Tuệ đạt giải Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn năm học 2025 - 2026, Giải Khuyến khích cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 54 cấp trường, Giải Ba khối 11 cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường... Cô bạn cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, Đoàn - Đội.

Một số thành tích khác của Gia Tuệ trong năm học 2023 - 2024.

Nguyễn Đình Tùng

Đình Tùng sinh năm 2008, là 12A2 chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Một trong những thành tích đáng tự hào nhất trong năm qua của cậu bạn phải kể đến huy chương bạc Olympic Toán quốc tế 2025 đã giúp Đình Tùng được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025. Chàng nam sinh còn từng 2 lần nhận Bằng khen (vào ngày 29/4/2025 và 3/5/2024) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những giải thưởng khác mà Đình Tùng đạt được đếm không xuể, chủ yếu đến từ các cuộc thi Toán học, tiêu biểu như: Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2024 - 2025, Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2023 - 2024, Huy chương Vàng kỳ thi Hình học Iran IGO 2022…