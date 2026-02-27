Hàng loạt tỉnh thành tuyển sinh vào 10 bằng môn Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên tiếp tục bị “lép vế”?

HHTO - Trong những năm trở lại đây, các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại nhiều địa phương vắng bóng các môn Khoa học Tự nhiên. Điều này liệu có ảnh hưởng đến định hướng của học sinh và phụ huynh đối với các ngành Khoa học - Công nghệ?

Việc nhiều tỉnh, thành đồng loạt đưa ra công bố lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba cho kỳ thi vào lớp 10 thay vì môn Khoa học Tự nhiên lại làm dấy lên tranh luận về xu hướng các môn Xã hội “áp đảo” các môn Tự nhiên trong thi cử.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Văn Nhật Long (sinh năm 2006, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện - Máy tính) cho rằng các địa phương đã có sự tính toán kỹ càng khi lựa chọn môn thi thứ ba: “Nếu chọn môn Khoa học Tự nhiên sẽ khiến các bạn rơi vào tình trạng “quá tải” kiến thức và gặp khó khăn khi điều chỉnh thời gian học tập cho cả ba môn thi. Một số bạn còn nhận xét môn học này tương đối khó hiểu và khô khan để các bạn có “hứng thú” khi ôn luyện.”

Theo Nhật Long, việc các tỉnh thành lựa chọn môn thi thứ ba đã có sự tính toán kỹ càng. Ảnh: NVCC.

Hiện đang có nhiều luồng ý kiến từ các thầy cô dự đoán tình trạng “né” Khoa học Tự nhiên sẽ vô tình làm “lệch” đi cán cân nghề nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng khá lớn đến nguồn nhân lực lao động cho các ngành Khoa học - Công nghệ trong tương lai. Điều này hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra với thống kê từ Bộ GD&ĐT về tỉ lệ học sinh lựa chọn các tổ hợp môn Khoa học Xã hội hằng năm luôn cao hơn Khoa học Tự nhiên. Nhưng theo quan điểm của Nhật Long, để đáp ứng được nhu cầu "gắt gao" của các ngành Khoa học - Công nghệ thì “chất lượng vẫn tốt hơn số lượng”.

Cô Nguyễn Thị Thảo Loan (sinh năm 1979, phụ huynh có con đang học lớp 9) chia sẻ: “Dưới góc độ là một phụ huynh, cô nghĩ ở thời điểm hiện tại nên để các bạn tự do lựa chọn môn học theo năng lực cá nhân và sở thích để có thể phát triển một cách tự nhiên nhất.”

Cô Loan ưu tiên để con tự do lựa chọn môn học theo năng lực của bản thân. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, để thu hút sự chú ý của học sinh đối với những môn khoa học cơ bản, cô Loan cho rằng các trường học nên xây dựng những chiến lược đào tạo rõ ràng. Qua đó, teen sẽ dần nhận ra tầm quan trọng của các môn Khoa học Tự nhiên, nhất là trong định hướng nghề nghiệp tương lai để từ đó có sự cân nhắc, tính toán hợp lý.