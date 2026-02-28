Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh 11 ngành đại học chính quy năm 2026

HHTO - Học viện Ngoại giao vừa công bố thông tin dự kiến về phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Theo đó, nhà trường tiếp tục áp dụng nhiều phương thức xét tuyển song song nhằm đa dạng hóa nguồn tuyển, tạo điều kiện cho thí sinh có năng lực học tập và ngoại ngữ nổi bật.

Theo thông báo, phương án tuyển sinh năm 2026 của Học viện Ngoại giao được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đồng thời phù hợp với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, luật và truyền thông quốc tế.

4 phương thức xét tuyển dự kiến áp dụng

Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến triển khai 4 phương thức tuyển sinh đại học chính quy, gồm:

Phương thức thứ nhất là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng áp dụng là những thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy chế, như học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Phương thức này dành cho thí sinh học chương trình THPT tại Việt Nam, có kết quả học tập tốt và sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo yêu cầu của Học viện, qua đó đánh giá đồng thời năng lực học tập và trình độ ngoại ngữ.

Phương thức thứ ba là xét tuyển kết hợp chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ đánh giá năng lực học thuật quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB Diploma… kết hợp cùng chứng chỉ ngoại ngữ để tham gia xét tuyển.

Phương thức thứ tư là xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là phương thức truyền thống, sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Học viện.

Dự kiến tuyển sinh 11 ngành đào tạo

Trong năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh đại học chính quy đối với 11 ngành đào tạo, gồm: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Truyền thông quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học và Trung Quốc học.

Các ngành đào tạo của Học viện được xây dựng theo định hướng liên ngành, gắn với thực tiễn hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, pháp luật, truyền thông và nghiên cứu khu vực.

Mở rộng cơ hội cho thí sinh có thế mạnh ngoại ngữ

Việc duy trì nhiều phương thức xét tuyển được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho thí sinh có thế mạnh về học tập, ngoại ngữ và năng lực học thuật quốc tế tiếp cận cơ hội học tập tại Học viện Ngoại giao. Đồng thời, phương án này cũng giúp nhà trường tuyển chọn được những sinh viên có nền tảng kiến thức, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cao trong môi trường đào tạo đặc thù.

Học viện Ngoại giao cho biết, các thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện cụ thể của từng phương thức, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố trong các thông báo chính thức tiếp theo.

Xem Chi tiết đề án tuyển sinh năm 2026 của Học viện Ngoại giao TẠI ĐÂY.