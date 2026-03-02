Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

"Sao xấu chiếu mệnh" có thật không và nếu lo lắng có nên làm gì để “giải hạn”?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Niềm tin rằng mỗi năm, những người ở tuổi nhất định có thể bị “sao xấu chiếu mệnh” đã có từ xưa ở một số nước phương Đông. Quan niệm này có cơ sở khoa học không, có thực sự có “sao xấu” không?

Mỗi dịp đầu năm, nhiều người thường xem mình năm nay gặp sao gì, tốt hay xấu, rồi có thể đi làm lễ dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm, nhất là dịp rằm tháng Giêng.

Việc xem mình gặp “sao tốt” hay “sao xấu” xuất phát từ quan niệm xa xưa, theo đó mỗi năm, mỗi người chịu ảnh hưởng của một trong 9 ngôi sao (gọi là “cửu diệu tinh”); nếu năm đó gặp sao được cho là không tốt như Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô thì nên “giải hạn”. Nói chung, có thể hiểu đơn giản đây là niềm tin rằng vận mệnh của mỗi người theo từng năm chịu tác động của các vì sao.

solar.jpg
Ngày xưa có nhiều quan niệm về sự ảnh hưởng của các hành tinh trong vũ trụ đối với từng cá nhân trên Trái Đất. Ảnh minh họa: Siberianart.

Tuy nhiên, về mặt khoa học, không có bằng chứng cho thấy tồn tại “sao xấu chiếu mệnh” theo nghĩa là một thiên thể quyết định hay ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Chẳng hạn, “sao Thái Bạch” trong dân gian thực chất là sao Kim, một hành tinh trong hệ Mặt Trời. Theo mô tả của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ), sao Kim là một hành tinh đầy đá, lúc ở gần Trái Đất nhất thì cũng cách chúng ta đến 38 triệu km, nhưng hầu như luôn ở xa hơn, lúc xa nhất là 162 triệu km. Khoa học cũng không ghi nhận mối liên hệ nào giữa sao Kim với vận mệnh con người. Còn sao La Hầu, Kế Đô thì không có thật về mặt thiên văn học mà là những khái niệm cổ xưa.

venusearth.jpg
Sao Kim không có ảnh hưởng đến con người trên Trái Đất theo kiểu "chiếu mệnh". Ảnh minh họa: Britannica.

Vậy vì sao nhiều người lo lắng về “hạn”? Phần lớn điều này là do tâm lý. Khi nghe mình “gặp sao xấu”, con người dễ lo lắng, từ đó suy nghĩ tiêu cực hơn về những sự việc bình thường. Còn ngược lại, nếu tin rằng mình đã “giải hạn”, con người có xu hướng bình tĩnh và cẩn trọng hơn. Chính sự thay đổi trong tâm lý này mới là yếu tố tác động rõ ràng nhất đến hành vi và kết quả trong cuộc sống.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, việc cúng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật; việc người dân mong muốn đỡ vận hạn, cầu bình an là mong muốn chính đáng, nhưng người dân nên thực hiện cho đúng. Bởi vì hạt nhân của giáo lý nhà Phật là con người nên ăn ở hiền lành, ngay thẳng, đức độ; nên nếu có cầu an cũng nên làm cho đúng, thể hiện được nguyện vọng một cách chính đáng mà không hại gì đến đời sống tâm linh, tinh thần, vật chất của nhân dân, của xã hội (thông tin được đăng trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

traffic.jpg
Hòa thượng Thích Gia Quang lấy ví dụ, khi tham gia giao thông mà đi đúng luật thì ít gặp vấn đề hơn, có thể hiểu là tự làm bớt "hạn" cho mình, dễ gặp điều lành hơn. Ảnh minh họa: TPO.

Còn trong cuộc sống, nếu lo về “hạn”, điều thực tế nhất mà con người nên làm là chăm sóc sức khỏe, lưu ý cẩn thận. Sống tử tế, làm việc tốt, giữ tinh thần tích cực mỗi ngày mới là cách “giải hạn” bền vững nhất, vì khi đó tâm trí thư thái vui vẻ, nên hành động cũng sáng suốt, hợp lý hơn, và những điều tốt có nhiều cơ hội để xảy ra hơn.

ft1476.jpg
Thục Hân
#dâng sao giải hạn #sao xấu chiếu mệnh #dâng sao giải hạn có đúng không #cúng sao giải hạn là gì #sao xấu là những sao nào #làm gì để giải hạn xui

Xem thêm

Cùng chuyên mục