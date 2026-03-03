Google Maps gần đây dễ định vị sai, ghi địa chỉ nhầm: Người dùng nên lưu ý gì?

HHTO - Một số người dùng hiện đang gặp những lỗi trên Google Maps như không hiển thị ký hiệu xe máy, tìm địa chỉ một nơi thì lại bị chỉ sang nơi khác, định vị sai… Lý do là gì và người dùng nên lưu ý gì để tìm trên Google Maps chính xác hơn?

Gần đây, nhiều người để ý thấy rằng việc tìm kiếm trên Google Maps có phần “hơi lạ”, nhiều địa chỉ dường như bị ghi nhầm. Thậm chí, một số tài xế công nghệ cũng than phiền rằng địa chỉ khách ghi một nơi mà ứng dụng lại chỉ đường một nẻo, các ứng dụng giao hàng định vị không chính xác…

Đây có khả năng không phải do lỗi từ phía thiết bị của người dùng, mà có thể liên quan đến việc cập nhật dữ liệu bản đồ. Theo báo Tuổi Trẻ, Google đang tiến hành đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu để phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính của Việt Nam, đã được triển khai từ tháng 7/2025.

Một địa chỉ hiển thị khá "lạ" trên Google Maps. (Ảnh chụp màn hình Google Maps).

Lộ trình cập nhật này của Google được chia thành 4 bước chính, theo Znews. Bắt đầu từ giữa tháng 2/2026, Google đã bắt đầu có sự điều chỉnh. Tiếp đến là cập nhật tính năng tự động gợi ý địa chỉ trong cuối tháng 2. Sang tháng 3/2026, hệ thống tập trung vào việc phân loại lại dữ liệu từng tuyến đường theo các đơn vị xã, phường mới, việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian. Dự kiến, bước 4 là “ghi nhãn trực quan” sẽ hoàn tất vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2026, để Google Maps hiển thị đúng các địa chỉ theo đơn vị hành chính mới của nước ta, như đề cập ở trên.

Quá trình cập nhật này ít nhiều làm ảnh hưởng đến độ chính xác khi tìm địa chỉ, thậm chí cả khi đặt xe hoặc giao hàng, vì một số ứng dụng khác cũng dựa vào Google Maps.

Một chút lưu ý sẽ giúp việc dùng Google Maps ít bị ảnh hưởng trong khi hệ thống đang được điều chỉnh. Ảnh minh họa: TRRC.

Vì vậy, trong khoảng thời gian có sự điều chỉnh này, người dùng nên ưu tiên phương pháp "ghim" trực tiếp trên bản đồ thay vì chỉ tìm địa chỉ hoặc nhập địa chỉ bằng chữ. Ngoài ra, nếu tìm không ra một địa chỉ nào đó thì người dùng nên tìm bằng vài cách: Theo tên của đơn vị hành chính cũ, theo tên đơn vị hành chính mới, hoặc theo các cột mốc lớn lân cận.

Trong các ứng dụng đặt xe, giao hàng, mua sắm online…, nếu đã lưu cố định địa chỉ nhà, trường học, nơi làm việc thì người dùng cũng nên kiểm tra lại xem có cần thay đổi gì để đảm bảo chính xác không (vì có ứng dụng hiện tại đã chuyển sang dùng theo hệ thống đơn vị hành chính mới, có ứng dụng lại chưa).

Với những việc điều chỉnh dữ liệu như trên, thường thì sau khi dữ liệu được đồng bộ xong, hệ thống sẽ dần ổn định và độ chính xác được cải thiện.