Hà Nội sẽ lạnh mấy ngày? Hôm nào lại tăng nhiệt và liệu có nồm nữa không?

Thục Hân
HHTO - Không khí lạnh đã về đến Hà Nội và gần như toàn miền Bắc đã giảm nhiệt. Thời tiết dễ chịu hơn hẳn. Thậm chí, sáng mai ở Hà Nội có thể rét. Vậy đợt lạnh này kéo dài mấy ngày? Khi nhiệt độ tăng trở lại ở Hà Nội, liệu nồm ẩm có quay lại không?

Cuối cùng thì Hà Nội đã có không khí lạnh. Cụm từ “cuối cùng thì” là để nhấn mạnh rằng không khí lạnh đã rất được mong chờ sau mấy ngày nóng oi bức của “mùa Hè phiên bản demo” vừa qua.

Gió mùa Đông Bắc về là ngoài trời khác hẳn. Sáng nay, 3/3, dù nhiều nơi ở Hà Nội có mưa khiến việc đi lại hơi phiền, nhưng sự oi bí chấm dứt, nhường chỗ cho cảm giác hơi lạnh - hoặc mát, tùy theo cảm nhận của mỗi người. Và dù là lạnh hay mát thì cũng là dễ chịu hơn nhiều so với hôm qua, hôm kia.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chiều nay, 3/3, chỉ khoảng 22 - 23oC, tức là giảm hơn 10oC so với cùng thời điểm hôm qua.

temp-mar3-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 3/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những ai thích trời rét thì ngày mai có thể thấy còn thấy thoải mái hơn nữa. Vì dù chiều mai dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội cũng tương tự chiều nay nhưng sáng mai trời chuyển rét, nhiệt độ cảm nhận khoảng 18oC, người dân ra ngoài nên mặc ấm hơn một chút.

Dự báo là đợt không khí lạnh này chỉ được như vậy. Từ ngày 5/3, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở Hà Nội lại tăng dần nhưng có khả năng là không nóng đến như vài ngày vừa rồi. Sau đó, nồm ẩm cũng có thể quay lại - điều thường thấy ở thời điểm này hằng năm - nhưng có thể cũng không đến mức như mấy ngày trước.

temp-mar4-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 4/3: Có thể thấy nhiều nơi chuyển rét (dưới 20oC). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong tháng 3 vẫn còn những đợt không khí lạnh nữa về miền Bắc, nhưng theo các mô hình dự báo thì cũng sẽ chỉ lạnh sơ sơ như hiện tại là cùng, không có rét đậm rét sâu nữa.

ft1476.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh Hà Nội #Hà Nội lạnh đến hôm nào #Hà Nội lạnh đến bao giờ #Hà Nội có nồm nữa không #Hà Nội rét

