Đám mây lạ hình cánh diều trắng trên bầu trời Cà Mau có thể là hiện tượng gì?

HHTO - Vào khoảng hơn 19h, trên bầu trời đã tối ở Cà Mau xuất hiện một đám mây lạ trông gần giống cánh diều màu trắng với đuôi dài. Đây có thể là hiện tượng gì, có liên quan đến thời tiết không?

Một đám mây có hình dạng rất lạ đã xuất hiện trên bầu trời ở Cà Mau và được bạn đọc chụp ảnh lại. Theo tác giả, ảnh được chụp vào khoảng hơn 19h ngày 27/2 (ảnh chụp bằng điện thoại nên trông có vẻ sáng như vậy nhưng thực ra ngoài trời đã tối).

Đám mây này có phần đầu phình rộng, phía sau là vệt trắng kéo dài uốn cong. Nhiều người xem có ý kiến khác nhau: Người thì báo trông như cái quạt, người thì bảo giống cây nỏ, nhưng đa số cho rằng giống cánh diều màu trắng. Cũng có những người lo rằng đám mây này là hiện tượng khí tượng bất thường, có thể liên quan đến thời tiết sắp tới.

Đám mây lạ được quan sát thấy ở Cà Mau.



Một số người đưa ra lời giải thích cho hiện tượng này, chẳng hạn cho rằng đây là vệt khí thải từ máy bay. Tuy nhiên, khả năng này thấp vì vệt khí thải từ máy bay thường không tạo ra phần đầu mở rộng kiểu đó.

Khả năng cao nhất là đây là vệt khí xả của tên lửa, có thể từ một điểm phóng ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng 7/2025, nhiều người dân miền Trung nước ta cũng đã nhìn thấy chùm sáng trắng phình rộng trên bầu trời lúc mờ sáng, khi Trung Quốc phóng tên lửa mang theo tàu chở hàng vũ trụ Thiên Châu 9 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam.

Một lần "sứa không gian" được quan sát thấy ở New Zealand vào cuối năm 2025. Ảnh: Ricci Wesselink/ RNZ.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc Trung Quốc có phóng tên lửa vào tối 27/2 không, nhưng thực tế thì bãi phóng Văn Xương là bãi phóng khá “bận rộn”, chẳng hạn trong năm 2025 đã có 12 lần phóng tên lửa được thực hiện ở đây, theo trang China Daily Asia. Các tên lửa từ đây thường bay theo hướng Đông Nam, theo trang China Space Report, tức là từ Cà Mau (Việt Nam) có thể có thời điểm quan sát được hiệu ứng trên bầu trời do khí từ tên lửa.

Lý do khí xả của tên lửa có hình dạng kỳ lạ như vậy là vì ở tầng khí quyển cao, sự chênh lệch áp suất không khí khiến luồng khí giãn nở, tạo nên hình dáng như cánh quạt hoặc con sứa (nên hiện tượng này còn được gọi là “sứa không gian” hay “sứa vũ trụ”). Hơi nước trong khí thải đóng băng thành các tinh thể nhỏ, phản xạ ánh Mặt Trời vẫn còn chiếu ở trên cao (dù ở mặt đất thấy đã tối), theo trang Live Science. Nhiều khi, gió tầng cao làm luồng khí xả biến dạng, có thể tạo ra những hình lạ mắt nữa.

Hiện tượng "sứa không gian" thường chỉ xảy ra vào lúc trước bình minh hoặc ngay sau hoàng hôn, khi ở mặt đất vẫn thấy trời đang tối, nhưng tên lửa và khí xả của nó ở trên cao lại có ánh sáng.

Tóm lại, hiện tượng này xuất phát từ hoạt động kỹ thuật bình thường, không gây vấn đề gì trên mặt đất và cũng không báo hiệu gì về khí tượng; người chứng kiến có thể coi như được nhìn thấy một hiện tượng lạ mắt mà thôi.

*Ảnh mây ở Cà Mau: Ngô Quang Hò (ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả).