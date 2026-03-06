Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tối nay, tạm dừng hệ thống thuế điện tử

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Thuế cho biết sẽ tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 20h hôm nay (6/3) đến 8h sáng 7/3.

Theo thông báo của cơ quan thuế, tạm dừng áp dụng đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử. Thời gian tạm dừng từ 20h ngày 6/3 đến 8h sáng 7/3.

Trong khoảng thời gian này, người nộp thuế tạm thời không thể sử dụng một số dịch vụ trực tuyến của ngành thuế, bao gồm: Dịch vụ Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), ứng dụng eTax Mobile, cùng các dịch vụ thuế điện tử trên Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Ngoài ra, cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đợt tạm dừng hệ thống.

etaxmobile-16488976779991597221291.jpg
Tạm dừng hệ thống dịch vụ thuế điện tử từ 20h ngày 6/3 đến 8h sáng 7/3.

Cục Thuế cho biết việc nâng cấp nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục trong kỳ quyết toán thuế năm 2025. Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 chậm nhất là ngày 31/3.

Trong khi đó, với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho người lao động, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế đối là ngày 31/3. Đối với cá nhân tự thực hiện quyết toán, thời hạn nộp hồ sơ theo quy định là ngày 30/4. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ lễ nên thời hạn thực tế được tính đến ngày 2/5.

Cơ quan thuế lưu ý, vào thời điểm quyết toán, số lượng hồ sơ thường tăng cao và tập trung vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống hoặc chậm xử lý hồ sơ. Vì vậy, cá nhân và tổ chức trả thu nhập được khuyến nghị nộp hồ sơ sớm để tránh rủi ro nộp chậm tờ khai.

Năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng mỗi năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng mỗi tháng. Theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Việt Linh
#thuế điện tử #quyết toán thuế #hệ thống thuế #nâng cấp hệ thống #quy định thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục