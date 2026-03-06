Doanh nhân tham gia ứng cử HĐND: Kỳ vọng đóng góp góc nhìn thực tiễn cho phát triển đô thị

Trong bối cảnh nhiều đô thị lớn đang thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân, sự tham gia của các doanh nhân trong cơ quan dân cử được kỳ vọng sẽ bổ sung góc nhìn thực tiễn cho quá trình xây dựng và giám sát chính sách phát triển kinh tế – xã hội.

Những kì bầu cử Hội đồng Nhân dân (HĐND) gần đây, xu hướng doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu HĐND tại các địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn, ngày càng thu hút sự quan tâm của cử tri. Với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và hiểu rõ môi trường đầu tư – kinh doanh, các doanh nhân được kỳ vọng có thể đóng góp thêm những góc nhìn thực tiễn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển.

Trong các chương trình hành động trình bày trước cử tri, nhiều doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND các tỉnh thành phố đã đề cập đến các định hướng gắn với mục tiêu phát triển dài hạn của địa phương. Các nội dung như cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được nhấn mạnh như những động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Duy Chính – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành – là một trong những doanh nhân tái ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031. Trước đó, ông Chính là đại biểu HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình hành động của mình, ông Chính nhấn mạnh định hướng đồng hành cùng Thành phố trong việc xây dựng môi trường đầu tư – kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi, gắn với quy hoạch phát triển dài hạn và mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Doanh nhân Nguyễn Duy Chính – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành tái ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031

Theo ông Nguyễn Duy Chính, từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp, sự ổn định của môi trường đầu tư và niềm tin vào định hướng phát triển lâu dài có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp. Khi chính sách rõ ràng, nhất quán và tạo được niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn mở rộng sản xuất – kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình hành động của ông là thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế. Theo ông, đây là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất lao động, hình thành các ngành kinh tế mới và tạo ra các động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế đô thị.

“Tôi luôn tâm niệm rằng mục tiêu cao nhất của phát triển là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và xây dựng một xã hội phát triển hài hòa, bền vững. Vì vậy, tôi sẽ quan tâm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững và toàn diện; tạo thêm việc làm ổn định, nâng cao năng lực và cơ hội phát triển cho người lao động”, ông Chính nhấn mạnh.

Tại TP Hồ Chí Minh, một số lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thương mại và dịch vụ cũng tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VNG – đưa ra định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các nội dung được quan tâm trong chương trình hành động gồm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, ông Mai Hữu Tín, Phó chủ tịch thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư U&I mong muốn đóng góp vào việc triển khai các chủ trương lớn về phát triển doanh nghiệp, trong đó mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Doanh nhân Mai Hữu Tín ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kì 2026 - 2031

Theo các chuyên gia, sự tham gia của doanh nhân trong các cơ quan dân cử có thể góp phần tăng cường sự kết nối giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Khi tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp được phản ánh trực tiếp trong quá trình thảo luận, giám sát và ban hành chính sách, nhiều vấn đề thực tiễn của nền kinh tế có thể được nhận diện sớm hơn và xử lý hiệu quả hơn.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng khi khu vực công và khu vực tư nhân cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển và phối hợp hành động vì lợi ích quốc gia, các mục tiêu chiến lược và chủ trương lớn của Chính phủ sẽ có điều kiện được thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn và đi vào thực tiễn một cách bền vững.

Tinh thần này phản ánh cách tiếp cận phát triển theo hướng “Chính phủ kiến tạo – Doanh nghiệp đồng hành – Nhân dân thụ hưởng”, trong đó đề cao sự hợp tác công – tư, lấy phát triển kinh tế làm nền tảng và đặt người dân, cộng đồng ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

Theo các chuyên gia, khi doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế sẽ vững vàng hơn; khi chính quyền minh bạch, kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp, các nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông hiệu quả. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của các đô thị lớn cũng như của quốc gia trong dài hạn.