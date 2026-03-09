Thủ tướng lưu ý khi xây dựng đường cao tốc, cảng hàng không Lai Châu

TPO - Sáng 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xây dựng đường cao tốc, cảng hàng không Lai Châu, cùng một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời…

Tại cuộc họp, làm việc giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Hà – Lai Châu; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn; quy hoạch và thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu;

Cùng với đó là việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn để bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư; đầu tư hạ tầng y tế; khai thác đất hiếm; sửa đổi Quy hoạch điện VIII; xây dựng đường tuần tra biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Về đề xuất sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương giao tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản, cùng các cơ quan nghiên cứu, rà soát lại hướng tuyến, tổng mức đầu tư…, xây dựng dự án, tiến hành các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về đề xuất sớm phê duyệt quy hoạch và có cơ chế thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với sự phát triển chung của đất nước; triển khai trên tinh thần kêu gọi hợp tác công tư và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Lai Châu, Lào Cai phát triển hơn nữa, trong đó có lĩnh vực kinh tế tầm thấp.

Với cả hai nội dung nói trên, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là bảo đảm hiệu quả và tối ưu hóa đầu tư.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2025, đã khởi công 100 trường tại 100 xã thuộc 18 địa phương, được bố trí ngân sách Trung ương và 8 trường thuộc 3 tỉnh từ ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa. Đến nay, có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng và dự kiến các trường này sẽ hoàn thành trước 30/8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương liên quan tiếp tục bám sát Kết luận 81 của Bộ Chính trị; rà soát, triển khai việc xây dựng các trường phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi; điều chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; chuẩn bị tốt việc quản lý, vận hành các trường khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động…

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến về một số nội dung liên quan công tác di dân, tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ ưu đãi).