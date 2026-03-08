Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Điện Biên

TPO - Trong chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, và thăm mô hình trồng cây mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi.

Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi do Công ty cổ phần HD Kinh Bắc làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 761,7 ha. Dự án bắt đầu triển khai trồng cây mắc ca từ năm 2021. Đến nay đã trồng được 470 ha, trong đó 450 ha do doanh nghiệp trực tiếp tổ chức sản xuất và 20 ha do 27 hộ dân đồng bào dân tộc Thái, Mông phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm mô hình trồng cây mắc ca công nghệ cao tại bản Huổi Tao B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trước khi tham gia dự án, diện tích đất này chủ yếu được người dân sử dụng để trồng lúa nương, ngô, sắn với hiệu quả kinh tế thấp. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí và công lao động chỉ đạt khoảng 1,5-3 triệu đồng/ha.

Theo tính toán, khi bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, cây mắc ca có thể đạt sản lượng khoảng 10 kg/cây vào năm thứ 10, mang lại thu nhập trên 80 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Dự án cũng tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng trăm lao động tại chỗ.

Thăm vùng trồng mắc ca tại xã Pu Nhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định khu vực này có điều kiện phù hợp để phát triển cây mắc ca và cà phê. Để hai loại cây trồng này phát triển hiệu quả, cần có chính sách hỗ trợ trong 5 năm đầu đối với mắc ca và 3 năm đầu đối với cà phê.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong sản xuất cây mắc ca, phát triển kinh tế hộ gia đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác quy hoạch; phát triển vùng trồng theo hướng liên kết, tránh sản xuất nhỏ lẻ; đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng và sản lượng, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mẫu mã sản phẩm.

Đặc biệt, cần xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người dân hoặc thành lập hợp tác xã phù hợp. Theo đó, doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư; ngân hàng tạo điều kiện vay vốn; các tổ chức khoa học - kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Qua đó, từng bước biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ cây mắc ca. Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục nghiên cứu các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để xen canh, tận dụng hiệu quả đất đai; đồng thời liên kết với nhau và với doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã, dồn điền đổi thửa để cùng sản xuất, kinh doanh và làm giàu trên chính quê hương mình.

Trước đó, sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Di tích Đồi E2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: “Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh và đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.