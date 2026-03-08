Hơn 2.000 cử tri đặc khu Thổ Châu đi bầu cử sớm

TPO - Sáng 8/3, cử tri tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) nô nức tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Do điều kiện cách đất liền hơn 200km đường biển, địa phương được tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần so với ngày bầu cử toàn quốc.

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã có mặt tại 5 khu vực bỏ phiếu ở đặc khu Thổ Châu, để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đặc khu Thổ Châu tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, thuận lợi cho cử tri đi lại. Tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, khẩu hiệu được trang trí trang trọng; việc bố trí hòm phiếu tạo điều kiện thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự cho biết, trước ngày bầu cử, ông đã tìm hiểu kỹ về tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên. “Tôi kỳ vọng những đại biểu được Nhân dân bầu chọn sẽ thực sự tâm huyết, lắng nghe ý kiến của cử tri và góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”, ông Hiệp nói.

Thổ Châu là quần đảo tiền tiêu ở phía Tây Nam Tổ quốc, cách đất liền hơn 200km. Việc di chuyển ra đảo chủ yếu bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển. Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép địa phương tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của cử tri, đồng thời thuận lợi cho công tác tổ chức.

Cử tri đảo Hòn Từ bỏ biếu bầu cử. Ảnh: Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang



Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn địa bàn có hơn 2.180 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Một số cử tri ấp Bãi Ngự bày tỏ niềm phấn khởi khi cầm lá phiếu đi bầu cử từ sớm. Người dân tin tưởng sẽ lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, đủ tâm và tầm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời kỳ vọng các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.