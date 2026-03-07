Người Chứt ở Rào Tre sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

TPO - Từng sống tách biệt trong rừng sâu, nay đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh đã từng bước hòa nhập, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân. Vì thế, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở bản làng dưới chân núi Ka Đay trở nên khẩn trương nhưng cũng đầy phấn khởi.

Đổi thay ở Rào Tre

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) nép mình dưới chân núi Ka Đay, giữa đại ngàn Trường Sơn. Đây là nơi sinh sống của 46 hộ với hơn 150 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt. Trước kia, bà con từng có thời gian dài sống du cư, cuộc sống phụ thuộc nhiều vào rừng nên còn không ít khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ, đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, diện mạo bản làng hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ rệt.

Giữa núi rừng, những ngôi nhà sàn kiên cố dần mọc lên, con đường bê tông dẫn vào bản đã thay cho lối mòn đất đỏ lầy lội năm nào. Trẻ em được đến lớp đều đặn, người dân từng bước biết chăn nuôi, trồng trọt, ổn định cuộc sống. Dẫu vậy, điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Đối với không ít người, bầu cử vẫn là nội dung còn khá mới mẻ, không dễ tiếp cận nếu thiếu sự tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể.

Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền để mỗi cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử, những ngày này, trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên cùng các già làng, người có uy tín trong bản tích cực phối hợp với chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử đến từng hộ dân.

Các buổi tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bà con. Nội dung truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề thiết thực như quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu hợp lệ. Nhờ vậy, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, phần lớn bà con trong bản đã nắm rõ các quy định, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên cho biết, đối với bà con trong bản, bầu cử là sự kiện rất quan trọng, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Thông qua lá phiếu của mình, bà con sẽ lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân.

Đời sống người dân tộc Chứt đã dần ổn định, biết phát triển kinh tế.

Theo trưởng bản Hồ Thị Kiên, người dân trong bản rất vui mừng, phấn khởi khi luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, bà con đều nhắc nhau chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. “Bà con bảo nhau phải đi bầu đầy đủ, làm đúng quy định để ngày bầu cử thật sự là ngày vui của bản làng”, bà Kiên nói thêm.

Do điều kiện còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc Chứt vẫn còn hạn chế. Vì vậy, ngoài các buổi tuyên truyền tập trung, cán bộ, đảng viên và những người có uy tín trong bản còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích, hướng dẫn cụ thể, giúp bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lá phiếu và cách tham gia bầu cử. “Có người chưa hiểu thì mình đến tận nhà nói lại cho bà con biết, để ai cũng hiểu và đi bầu cho đúng, lựa chọn người tốt, người có trách nhiệm để đại diện cho dân, lo cho bản làng mình”, trưởng bản Hồ Thị Kiên nói.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre (thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng), cho biết theo danh sách niêm yết, toàn bản có 99 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích cụ thể về quy trình bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra trong các buổi họp bản mà còn được lồng ghép trong nhiều hoạt động khác như hỗ trợ sản xuất, chăm sóc sức khỏe hay sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này giúp bà con tiếp cận thông tin một cách gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Cũng theo Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, đối với đồng bào Chứt, những khái niệm về bầu cử, đại biểu dân cử trước đây khá xa lạ. Vì vậy, cán bộ biên phòng thường lấy chính những đổi thay của bản làng để minh họa. Khi bà con thấy con đường mới, lớp học mới hay những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, họ dần hiểu rằng những quyết sách đó xuất phát từ các cơ quan dân cử và từ những người đại diện do nhân dân lựa chọn.

Nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc Chứt.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Trạch cho biết, trong cơ cấu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 có đại diện là Phó Bí thư Chi bộ, người dân tộc Chứt. Đây là sự sắp xếp nhằm bảo đảm tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số trong cơ quan dân cử ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ cấu đại biểu còn chú trọng các tiêu chí như đại biểu nữ và đại biểu trẻ. Việc này nhằm tạo ra sự đa dạng, phản ánh đầy đủ hơn các nhóm xã hội trong bộ máy đại diện của nhân dân.

Theo ông Nhã, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phúc Trạch đã hoàn tất theo đúng quy định. Danh sách cử tri được niêm yết đầy đủ tại các điểm công cộng để người dân dễ dàng theo dõi.

Đối với bản Rào Tre, nơi đời sống của người dân vẫn gắn bó nhiều với núi rừng, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Giàng xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với đặc thù sinh hoạt của bà con. Nhiều hộ dân thường xuyên đi rừng, làm nương rẫy nên việc phổ biến thông tin được tổ chức linh hoạt, có khi vào buổi tối hoặc những ngày bà con tập trung đông đủ tại bản.

"Qua những buổi tuyên truyền, bà con đều khẳng định sẽ có mặt đầy đủ tại điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi người đã hiểu và xem đây thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết.