Bộ Quốc phòng quản lý Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương

Luân Dũng
TPO - Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương do Bộ Quốc phòng quản lý; bộ máy quản lý sẽ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026 ngày 6/3 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương.

Việc thành lập Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương nhằm để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh và các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách có liên quan.

63quy1.jpg
Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương chi được sử dụng trong trường hợp cứu trợ khẩn cấp.

Theo quyết định, Quỹ do Bộ Quốc phòng quản lý. Bộ máy quản lý Quỹ sử dụng quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; điều tiết các quỹ có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.

Quỹ phải chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự.

Quyết định nêu rõ, nguồn thu của Quỹ từ những đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Về thẩm quyền chi và điều tiết, thủ trưởng cơ quan quản lý Quỹ sẽ trình cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xem xét, quyết định.

Quỹ được chi trong trường hợp cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa; hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học, đường giao thông; hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa khẩn cấp...

Quyết định số 9/2026 có hiệu lực từ ngày 20/4/2026.

Luân Dũng
#Quỹ phòng thủ dân sự #Bộ Quốc phòng #ứng phó thảm họa #Thủ tướng Chính phủ #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng #lương thực #nước uống #thuốc chữa bệnh #sự cố #thảm họa

