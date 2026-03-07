Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội khởi động giải phóng mặt bằng siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

tp-3-5313.jpg
Khu vực thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định; đồng thời rà soát các dự án thành phần và dự án độc lập phục vụ khởi công công trình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng căn cứ phạm vi, ranh giới dự án để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chủ trương đã được UBND thành phố chấp thuận.

Các địa phương chủ trì tổ chức công tác GPMG, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Được biết, Dự án Trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng với quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Để triển khai dự án, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các xã, phường yêu cầu tạm dừng cấp phép xây dựng đối với khu vực phạm vi dự án. Đối với các công trình đang xây dựng theo giấy phép đã được cấp, thì UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Khởi động #Bồi thường #Tái định cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục