Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh các khu dân cư bị tạm dừng cấp phép xây dựng trong khu vực Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Hiếu

TPO - Hàng loạt xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đã có thông báo tạm dừng cấp phép xây dựng công trình trong khu vực dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

tp-9.jpg
Thực hiện chỉ đạo của thành phố, nhiều xã phường đã có thông báo yêu cầu tạm dừng cấp phép xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
tp-13.jpg
Cụ thể, UBND phường Hồng Hà yêu cầu tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án nằm trong phạm vi ranh giới dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
tp-8.jpg
Đối với các công trình đã được cấp phép xây dựng, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án trên, từ đó có phương án xây dựng phù hợp.
tp-7.jpg﻿
tp-12.jpg﻿
tp-4.jpg
UBND phường Hồng Hà sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
1-6692.jpg
Trước đó, phường Bồ Đề cũng đã có thông báo gửi cụm, khu dân cư nằm ven bãi sông như Ngọc Thụy, Bồ Đề, Ngọc Lâm về việc phường sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng mới. Đây là các khu vực nằm trong dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được thành phố phê duyệt và đang triển khai.
tp-4-7310.jpg
tp-10-9600.jpg
tp-9-7436.jpg
Đối với các trường hợp đã được cấp phép và đang xây dựng, phường tăng cường tuyên truyền thông tin để các tổ chức, cá nhân có phương án phù hợp.
tp-7-1053.jpg
tp-8-8350.jpg
tp-9-7436.jpg
Tương tự, xã Nam Phù cũng có thông báo tạm dừng cấp phép xây dựng đối với thôn Duyên Hà và thôn 1, 2 Vạn Phúc do liên quan đến dự án là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị Olympic.
tp-12-5652.jpg
Được biết, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng với quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2030.
Thanh Hiếu
#Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #Khu dân cư #Giấy phép xây dựng #Hà Nội #Phường Hồng Hà #Nam Phù #Tạm dừng cấp phép xây dựng #Siêu dự án

