Cận cảnh các khu dân cư bị tạm dừng cấp phép xây dựng trong khu vực Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Hàng loạt xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đã có thông báo tạm dừng cấp phép xây dựng công trình trong khu vực dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Đối với các công trình đã được cấp phép xây dựng, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án trên, từ đó có phương án xây dựng phù hợp.
UBND phường Hồng Hà sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đối với các trường hợp đã được cấp phép và đang xây dựng, phường tăng cường tuyên truyền thông tin để các tổ chức, cá nhân có phương án phù hợp.
Tương tự, xã Nam Phù cũng có thông báo tạm dừng cấp phép xây dựng đối với thôn Duyên Hà và thôn 1, 2 Vạn Phúc do liên quan đến dự án là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị Olympic.