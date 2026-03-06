Còn nhiều 'nút thắt' trong giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo

TPO - Trong khi các hạng mục dưới lòng sông đang được đẩy mạnh thi công để kịp mục tiêu vượt lũ tiểu mãn vào tháng 5/2026, dự án cầu Trần Hưng Đạo hiện nỗ lực giải quyết các khó khăn về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ về đích vào Quý II/2027.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông), tính đến đầu tháng 3/2026, giá trị sản lượng thực hiện của dự án cầu Trần Hưng Đạo ước đạt khoảng 315 tỷ đồng (chưa bao gồm phần kết cấu thép).

Đây là kết quả của nỗ lực thi công không nghỉ xuyên Tết Nguyên đán vừa qua khi liên danh nhà đầu tư huy động 100% thiết bị cùng hơn 170 cán bộ, kỹ sư và công nhân trực chiến tại công trường.

Để đua tốc độ về đích và 'chạy' mùa mưa lũ, hiện nhiều mũi thi công (vừa khoan đào, vừa làm lồng sắt, đổ bê tông...) ở hạng mục làm móng, trụ cầu được thực hiện đồng bộ.

Ghi nhận tại công trường, phần cầu chính vượt sông Hồng đã hoàn thành 114/128 cọc khoan nhồi. Các hạng mục đóng cọc ván thép và đổ bê tông bịt đáy tại hệ thống trụ từ TC2 đến TC7 đang được triển khai quyết liệt. Mục tiêu trọng tâm trong tháng 3 và tháng 4/2026 là hoàn thiện bệ các trụ chính TC2, TC3, TC4, TC5 và TC6 nhằm đưa toàn bộ thân trụ nhô cao vượt mức lũ tiểu mãn dự kiến vào tháng 5.

Việc bám sát tiến độ dưới sông là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn thi công trong mùa mưa bão. Song song đó, tại phía Long Biên, Dự án thành phần 2 mở rộng đường Cổ Linh – Hồng Tiến cũng ghi nhận chuyển động tích cực khi hoàn thành 18/25 cọc khoan nhồi cầu vượt Cổ Linh. Hiện các đơn vị đang gấp rút hoàn tất thủ tục để triển khai thi công đồng loạt, khớp nối hạ tầng với cầu chính.

Tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng nội đô

Trái ngược với sự thông suốt dưới lòng sông, công tác giải phóng mặt bằng trên bờ tại các phường nội thành hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại phường Hồng Hà, phạm vi thi công trụ TC1 và HKT2 hiện chưa được bàn giao theo đúng thời gian cam kết. Nguyên nhân xuất phát từ vướng mắc về phương án áp giá đất và cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo còn gặp những vướng mắc trong GPMB.

Tại các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng, dù đã nhận bàn giao một phần diện tích nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thiết bị do vướng hạ tầng ngầm nổi và vật kiến trúc chưa di dời. Riêng diện tích thu hồi tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang phải thực hiện các thủ tục phúc tra do thực tế phát sinh tăng diện tích so với tính toán ban đầu.

Đáng chú ý, thách thức lớn nhất hiện nay là việc chậm trễ di dời hệ thống đường điện 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí thi công trụ cầu 4T7 - mắt xích quan trọng của dự án. Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội kiến nghị Thành phố chỉ đạo ngành điện khẩn trương hoàn thành việc di chuyển lưới điện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Đồng thời, đơn vị quản lý cũng đề nghị chính quyền các phường Hồng Hà, Cửa Nam cần dứt điểm bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 3 này. Tại phường Bồ Đề, khu vực 1,5ha đất quốc phòng cũng cần được thông suốt trước ngày 1/6/2026. Việc khơi thông các nút thắt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật được xác định là yếu tố then chốt để đưa công trình biểu tượng của Thủ đô về đích đúng hẹn vào Quý II/2027.