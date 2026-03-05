Hà Nội nghiên cứu triển khai xích lô điện

TPO - Thực hiện lộ trình đến năm 2030 tất cả phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố chuyển sang chạy động cơ điện, Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội kết quả triển khai nội dung này với xe xích lô.

Xích lô hoạt động tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố đang có 260 xe xích lô được cấp phép hoạt động. Hành khách di chuyển trên xe xích lô chủ yếu là khách du lịch từ các tỉnh thành và khách quốc tế đến Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn giao thông và không gây ùn tắc từ năm 2015 thành phố đã dừng cấp mới xích lô.

Về hướng quản lý và phát triển xe xích lô trong thời gian tới, trong báo cáo, Sở Xây dựng cho biết, sẽ phát triển theo hướng xích lô du lịch. Thời gian qua, Sở Xây dựng cũng đã làm việc với các sở, ngành liên quan, như Công ty cổ phần Ô tô TMT và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xích lô để nghiên cứu, thiết kế phương tiện phù hợp.

Sở Xây dựng cũng làm việc với Tổng công ty Du lịch Hà Nội để nghiên cứu phát triển sản phẩm xích lô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn, phù hợp với chủ trương của thành phố đến năm 2030 các phương tiện chở khách phải là động cơ điện. Hiện đơn vị này đang khảo sát và xây dựng các phương án triển khai, đánh giá tính khả thi.

Tuy nhiên Sở Xây dựng cũng nêu một số khó khăn, đối với yêu cầu xe xích lô du lịch lắp thêm động cơ (cải tạo) thành xe mô tô, xe máy (xe ba bánh) là loại xe cơ giới sẽ không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn QCVN 14:2024/BGTVT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy) do khung xe và các thiết bị khác không được kiểm nghiệm theo quy định này.

Mặt khác, xe mô tô, xe máy (xe ba bánh) theo quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu phương tiện phải có Giấy chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số và người lái phải có giấy phép lái xe phù hợp.

Do đó, để bảo đảm tính cạnh tranh và phát triển dịch vụ xe xích lô du lịch có lộ trình; phương tiện, người lái và dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm xe xích lô điện trong thời gian 12 tháng.