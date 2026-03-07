Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe đầu kéo cố vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đầu kéo bị gãy làm đôi, các phần của xe văng sang hai bên đường sắt. Phần đầu xe bị lật ngửa, biến dạng nặng…

Tối 6/3, ông Đoàn Việt Vân - Chủ tịch UBND xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 với một đầu kéo.

e47dbbf803098d57d418.jpg
bc12caae725ffc01a54e.jpg
Phần đầu và thân của xe đầu kéo bị tông tách rời nhau.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h45, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, qua địa phận xã Vệ Giang. Thời điểm trên, một đầu kéo đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động, và xe bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường ray khi đoàn tàu hỏa số hiệu SE8 chạy hướng Nam - Bắc đang chuẩn bị lao tới.

30be1e2ba6da288471cb.jpg
Vụ va chạm khiến lái tàu và tài xế xe tải bị thương.

Dù tài xế xe đầu kéo đã cố gắng tìm cách xoay trở, tuy nhiên đoàn tàu SE8 đã tông vào giữa xe đầu kéo khiến phần đầu và thân xe bị tách rời, nằm cách xa nhau.

Tại hiện trường, phần cabin xe đầu kéo văng ra ngoài, biến dạng, hư hỏng. Phần đầu tàu SE8 cũng bị hư hỏng nặng.

b2788ff63707b959e016.jpg
Phần đầu tàu SE8 cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm tài xế xe đầu kéo (chưa rõ danh tính, biển số) bị thương nặng và được người dân gần khu vực nhanh chóng hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Ngọc
