Tai nạn tàu hỏa tại Séc, 57 hành khách bị thương

Hồng Nhung

TPO - Sáng 20/11, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại Cộng hòa Séc, khiến ít nhất 57 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng phải nhập viện khẩn cấp.

Vụ va chạm xảy ra lúc 6h20 sáng (giờ địa phương), giữa một tàu chở khách và một tàu cao tốc, trên tuyến đường sắt nối Zlív - Dívčí, gần thành phố Ceske Budejovice, cách thủ đô Prague khoảng 120 km về phía nam.

Theo hãng tin CTK, toàn bộ hành khách đã được sơ tán, tuy nhiên lực lượng cứu hỏa phải dùng thiết bị đặc biệt để giải cứu tài xế của một đoàn tàu bị mắc kẹt trong cabin. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đầu hai đoàn tàu bị hư hỏng nặng do va chạm trực diện.

sei275026296jpeg-11zon.jpg
Một chuyến tàu chở khách và một chuyến tàu tốc hành đã va chạm ở Cộng hòa Séc vào sáng 20/11.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Séc - ông Martin Kupka - xác nhận nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu cho thấy đoàn tàu cao tốc có thể đã vượt qua tín hiệu “STOP”.

Ông Kupka chia sẻ trên mạng xã hội X: “Tôi cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Thanh tra đường sắt đang tiến hành điều tra. Theo dữ liệu sơ bộ, đoàn tàu cao tốc có khả năng đã chạy qua tín hiệu dừng”.

Vị Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, sự cố này cho thấy cần tiếp tục mở rộng hệ thống an toàn hiện đại nhằm hạn chế lỗi do con người gây ra.

Giao thông đường sắt giữa Ceske Budejovice và thành phố Plzen đã bị đình chỉ hoàn toàn, đến chiều cùng ngày mới có thể khôi phục.

sei275020043jpeg-11zon.jpg
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau vụ tàu hỏa tốc hành va chạm với tàu chở khách.

Ông Jan Kučera - Tổng thanh tra Cơ quan giám sát đường sắt - cho biết: 4 thanh tra đang làm việc tại hiện trường, tập trung phân tích khả năng lỗi con người, trục trặc kỹ thuật hoặc vấn đề mang tính hệ thống.

“Chúng tôi cần xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng này”, ông Kučera nói với đài truyền hình quốc gia ČT24.

Khu vực Trung Âu thời gian gần đây chứng kiến nhiều vụ va chạm đường sắt liên tiếp.

Chỉ mới tối 16/11, 13 người đã phải nhập viện sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Slovakia, quốc gia láng giềng của Séc.

Trước đó, ngày 13/10, hai tàu cao tốc khác cũng va chạm tại miền đông Slovakia, khiến hàng chục hành khách bị thương.

Hồng Nhung
The Independent
