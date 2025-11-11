Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày gián đoạn

TPO - Sau nhiều ngày bị tê liệt do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến, khôi phục “mạch máu” giao thông sau chuỗi ngày hàng trăm chuyến tàu buộc phải hủy, hành khách bị chia cắt giữa hai miền.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đêm muộn 10/11, ngành đường sắt khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk sau 4 ngày gián đoạn.

Trước đó, bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề trên toàn hệ thống: Hơn 400 cột tín hiệu bị gãy đổ, hàng trăm chuyến tàu khách buộc phải hủy, khiến hoạt động vận tải đường sắt bị đình trệ nghiêm trọng.

Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất nằm tại Km 1136, thuộc khu gian Vân Canh - Phước Lãnh ở xã Xuân Lãnh - nền đường sắt bị trôi dài khoảng 60m, sâu trung bình 9 mét, làm tê liệt hoàn toàn tuyến Hà Nội - TPHCM. Tổng chiều dài khu vực hư hỏng kéo dài hơn 90m.

Công nhân gấp rút thi công tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất nằm tại Km 1136, thuộc khu gian Vân Canh - Phước Lãnh (xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk). Ảnh: VNR.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - Phó Tổng Giám đốc VNR - cho biết, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và bị chia cắt bởi mưa bão. Phải mất gần một ngày, các lực lượng mới có thể tiếp cận vị trí sạt lở để đánh giá và lên phương án khắc phục.

Ngay sau đó, một tuyến đường công vụ dài gần 300 mét từ Quốc lộ 19C được mở gấp rút để vận chuyển thiết bị, vật liệu vào công trường. Hơn 300 công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị chuyên dụng đã được huy động, thi công liên tục suốt ngày đêm với quyết tâm cao nhất nhằm khôi phục tuyến đường huyết mạch.

Giải pháp khẩn cấp được triển khai là xây dựng cầu tạm ba nhịp tại khu vực sạt lở. Đây là giai đoạn một trong hai bước khắc phục, nhằm sớm khôi phục giao thông đường sắt Bắc - Nam.

Hiện tại, trong giai đoạn 1 các đoàn tàu được phép lưu thông trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/h, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và hạ tầng.

Sau đó, VNR sẽ tiếp tục gia cố nền đường, tăng tốc độ tàu lên 15 km/h, rồi 30 km/h trong vòng 45 ngày tiếp theo, trước khi chuyển sang giai đoạn hai – xây dựng cầu thép vĩnh cửu.

“Với cầu thép có khẩu độ khoảng 45 - 50 mét, thời gian thi công thường mất từ 6 đến 9 tháng. VNR đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm cho phép triển khai giai đoạn hai để nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu,” ông Vượng cho biết.

Liên quan đến lịch khai thác, VNR thông báo tàu SE7/SE8 xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn hôm nay (11/11) sẽ tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tiết và kiểm tra kỹ thuật sau thông tuyến. Hành khách đã mua vé có thể trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé tại các ga đường sắt trên toàn quốc.