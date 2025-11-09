45 chuyến tàu khách Bắc - Nam phải tạm dừng vì bão

TPO - Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) gây mưa lớn và sạt lở tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải tạm ngừng 45 chuyến tàu khách trên các tuyến Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM.

Theo VNR, việc tạm dừng các chuyến tàu nhằm giảm tần suất tàu chạy qua khu vực đang thi công khắc phục, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và nhân viên đường sắt. Đối với các chuyến tàu vẫn duy trì hoạt động, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa.

Đến sáng nay (9/11), hơn 3.500 hành khách của 21 chuyến tàu đã được trung chuyển an toàn qua khu vực bị ảnh hưởng. Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí, đảm bảo quyền lợi và an toàn hành trình.

Đặc biệt, hành khách có vé đi qua khu vực ảnh hưởng của bão được hỗ trợ trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa và tàu số lẻ đi qua ga Diêu Trì trong ngày 7-8/11 có thể đến nhà ga làm thủ tục trả vé miễn phí, trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Ngành đường sắt đã tạm ngừng 45 chuyến tàu khách trên các tuyến Hà Nội - TPHCM và Đà Nẵng - TPHCM do sự cố sạt lở tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh. Ảnh: VNR.

Liên quan đến sự cố sạt lở Km 1136+800 Km 1136+925 tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh, rạng sáng nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành bệ trụ T2, mố tạm phía Nam và vận chuyển toàn bộ đốt cống thoát nước đến chân công trình. Ngoài ra, các lực lượng thi công đang tiếp tục làm bệ trụ T1, xếp rọ đá mố phía Bắc, lắp pale trụ T2 và đặt các đốt cống thoát nước, nhằm khôi phục nhanh kết cấu hạ tầng bị sạt lở.

Theo Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, hiện nay đơn vị đã khôi phục tạm liên lạc tín hiệu giữa ga Tuy Hòa và ga Diêu Trì, phục vụ công tác vận hành, chỉ huy tàu chạy cứu hộ. Các kỹ sư vẫn đang tiếp tục sửa chữa hệ thống thiết bị tín hiệu hư hại do bão, đồng thời thực hiện cảnh giới đảm bảo an toàn cho đoàn tàu chở vật liệu, đá ứng cứu tại khu vực sạt lở.

Bão Kalmaegi khiến đoạn km 1136+850 khu gian Phước Lãnh - Vân Canh, bị sạt lở sâu trung bình khoảng 9m. Ảnh: VNR.

Trước đó, ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV VNR - đã trực tiếp có mặt tại hiện trường sự cố để chỉ đạo, động viên các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm sớm thông tuyến huyết mạch Bắc - Nam.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến Bắc - Nam. Nghiêm trọng nhất là đoạn km 1136+850 khu gian Phước Lãnh - Vân Canh, bị sạt lở sâu trung bình khoảng 9m. Ngoài ra, nhiều vị trí bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia, khiến hệ thống liên lạc điều độ và tín hiệu tê liệt do ngập nước.

Hiện toàn ngành đang huy động lực lượng, thiết bị thi công 3 ca 4 kíp, làm ngày đêm, tập trung gia cố nền đường, khôi phục cầu tạm và xử lý sạt lở tại Km 1136+800 Km 1136+925. Dự kiến đến ngày 11/11, công tác khắc phục sẽ hoàn tất và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Vân Canh - Phước Lãnh.