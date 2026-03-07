Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón gió mùa đông bắc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay và ngày mai (7-8/3), miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao vào trưa chiều, khoảng 25-27 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Từ 9/3, miền Bắc đón gió mùa, nên nhiệt giảm, trời chuyển mưa. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ đêm mai (8/3) đến ngày 10/3, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ 9/3 nền nhiệt giảm dần, ngày 10/3 trời rét.

nang-thu.jpg
Miền Bắc hôm nay tăng nhiệt vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo từ đêm 8/3 đến ngày 10/3, Thanh Hoá – Nghệ An có mưa rải rác, trời lạnh. Từ khoảng 9-11/3, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
