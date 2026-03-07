Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu xử lý dứt điểm gần 900 kết luận thanh tra tồn đọng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình theo danh mục 886 kết luận thanh tra. Thời hạn xong trước ngày 31/5/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 87 về việc rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, các kết luận thanh tra đã ban hành phải được chấp hành nghiêm túc.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật, văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra (kết luận thanh tra) đến nay chưa thực hiện xong, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và tháo gỡ “ách tắc”, “điểm nghẽn”, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

du-kien-sap-xep-tru-so-7-don-vi-hanh-chinh-co-so-moi-tai-hoang-mai.png
Trụ sở UBND phường Hoàng Mai hiện nay (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố phải thường xuyên cập nhật các kết luận thanh tra để tổ chức thực hiện theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các kết luận thanh tra chưa thực hiện xong đối với các quận, huyện, thì các kết luận tồn đọng tại quận Hoàng Mai cũ nay là các phường Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt, Tương Mai chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Để thực hiện, Chủ tịch Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra Thành phố làm Tổ phó thường trực; Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn Trọng Hòa làm Tổ phó. Các thành viên tham gia Tổ công tác còn có giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp & Môi trường, Xây dựng...

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra (về tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất...). Đồng thời tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí Thành ủy về kết quả rà soát, thực hiện 886 kết luận thanh tra; các nội dung kết luận thanh tra phải giải quyết vượt thẩm quyền của UBND Thành phố.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xây dựng kế hoạch rà soát, thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị, kế hoạch phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành và chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng nội dung, từng vụ việc, thời hạn xong trước ngày 31/5/2026.

Quá trình rà soát, thực hiện các kết luận thanh tra các dự án tồn đọng phức tạp, cần nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội để xử lý, giải quyết.

Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, các địa phương, đơn vị thành lập Tổ công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, cơ quan, địa phương trong việc xử lý, giải quyết các kết luận thanh tra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần tổ chức hội nghị thảo luận liên ngành để thống nhất hướng giải quyết. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra; định kỳ báo cáo tiến độ và tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch khi kết thúc thời gian thực hiện.

#Giải quyết kết luận thanh tra tồn đọng #Kế hoạch thực thi pháp luật tại Hà Nội #Chỉ đạo rà soát #Phòng chống tham nhũng và lãng phí #Quản lý dự án và xử lý vướng mắc pháp lý #Thành lập tổ công tác xử lý kết luận thanh tra #Thực hiện kết luận thanh tra

