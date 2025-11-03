Kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra hai dự án đầu tư thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL). Qua đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan vi phạm, thiếu sót ở từng thời kỳ.

Qua thanh tra 2 dự án lớn gồm dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở các cơ quan thuộc Bộ VH-TT&DL và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa (Lào Cai), đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, chậm tiến độ kéo dài, làm lãng phí vốn đầu tư công và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, theo kết luận, năm 2008, Bộ VH-TT&DL phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở các cơ quan thuộc Bộ VH-TT&DL tại phường Xuân La, quận Tây Hồ (cũ) Hà Nội, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2010–2013. Tuy nhiên, do thiếu vốn, năm 2014, Bộ VH-TT&DL chia dự án thành hai giai đoạn, với tổng mức đầu tư hơn 482 tỷ đồng, nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành.

TTCP xác định, việc Bộ VH-TT&DL giao Văn phòng làm chủ đầu tư là không đúng quy định pháp luật. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư để xảy ra nhiều sai phạm khiến dự án bị đình trệ suốt từ năm 2020 đến nay, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước. Đáng chú ý, cả 10/10 gói thầu xây lắp và thiết bị đều chậm tiến độ từ 9–58 tháng. Văn phòng Bộ VH-TT&DL còn tự ý ký phụ lục điều chỉnh tiến độ với nhà thầu, không báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, vi phạm Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tự điều chỉnh giá hợp đồng vượt 11,6 tỷ đồng, không xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Một số hạng mục do chậm thi công đã xuống cấp, phải bảo trì, sửa chữa tốn hơn 3,4 tỷ đồng, gây nguy cơ lãng phí vốn đầu tư.

Còn dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa (Lào Cai) được Bộ VH-TT&DL phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012, điều chỉnh lần cuối năm 2022, với kế hoạch thực hiện 2021–2025.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ là nguyên nhân chính khiến dự án không thể hoàn thành đúng hạn. Trong quá trình thi công, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị bị tạm dừng 405 ngày (13 tháng), nhưng chủ đầu tư không thu hồi hơn 39,6 tỷ đồng tạm ứng cho nhà thầu, vi phạm quy định của Bộ Tài chính.

TTCP đánh giá, điều này tiềm ẩn nguy cơ lãng phí vốn đầu tư công, đồng thời làm đình trệ tiến độ toàn dự án. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa (nay là phường Sa Pa), cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ VH-TT&DL...

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan ở từng thời kỳ.

Riêng dự án trụ sở các cơ quan Bộ VH-TT&DL, hai gói thầu số 6 và số 7 bị xác định điều chỉnh tăng sai quy định hơn 4,2 tỷ đồng, TTCP yêu cầu giảm trừ giá trị quyết toán số tiền này; đồng thời, buộc các nhà thầu nộp lại 3,7 tỷ đồng đã thanh toán sai. Trường hợp không khắc phục được số tiền vi phạm nêu trên, TTCP đề nghị Bộ VH-TT&DL phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.