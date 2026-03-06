Cận cảnh đại công trường Vành đai 2.5 đoạn qua Yên Hòa trong đợt cao điểm

TPO - Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Yên Hòa đang ghi nhận không khí làm việc khẩn trương trong đợt cao điểm giải phóng mặt bằng. Để thực hiện nghiêm Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ liên tục, quyết tâm bàn giao mặt bằng theo đúng lộ trình đã đề ra.