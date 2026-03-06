Cận cảnh đại công trường Vành đai 2.5 đoạn qua Yên Hòa trong đợt cao điểm

TPO - Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Yên Hòa đang ghi nhận không khí làm việc khẩn trương trong đợt cao điểm giải phóng mặt bằng. Để thực hiện nghiêm Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ liên tục, quyết tâm bàn giao mặt bằng theo đúng lộ trình đã đề ra.
Hiện trạng giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2.5 qua phường Yên Hòa.
Phường Yên Hòa cũng đã xác định rõ các mốc tiến độ triển khai dự án. Một số khu vực trên tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Yên Hòa đã được bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.
Khu chợ tạm Trung Hòa nằm trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng, được quây tôn kín, dán thông báo.
Anh Sơn hiện sống cùng bố trong ngôi nhà cổ đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Theo anh, bố có sở thích sưu tầm đá quý nên trong nhà lưu giữ nhiều kỷ vật quý. Dù rất tiếc khi phải thu hồi ngôi nhà đã gắn bó suốt nhiều năm, gia đình anh hoàn toàn đồng thuận với chủ trương chung của thành phố để phục vụ dự án.
Chùa Trung Kính cũng có một phần diện tích nằm trong khuôn viên dự án.
Phường Yên Hòa cho biết trước ngày 10/3/2026 sẽ: Công khai dự thảo phương án thực hiện cuốn chiếu; hoàn thiện biên bản điều tra, xác nhận nguồn gốc đất đến đâu lập dự thảo phương án đến đó; tổ chức họp Hội đồng bồi thường GPMB để thẩm định phương án; tăng cường vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng sớm.