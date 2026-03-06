Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh đại công trường Vành đai 2.5 đoạn qua Yên Hòa trong đợt cao điểm

Trọng Tài

TPO - Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Yên Hòa đang ghi nhận không khí làm việc khẩn trương trong đợt cao điểm giải phóng mặt bằng. Để thực hiện nghiêm Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiệm vụ liên tục, quyết tâm bàn giao mặt bằng theo đúng lộ trình đã đề ra.

Hiện trạng giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2.5 qua phường Yên Hòa.

yh.jpg
Ngày 4/1/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (0,71km); Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (0,6km); Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (0,95km).
tp-yh-2.jpg
Việc đầu tư xây dựng để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.
tp-yh-26.jpg
Tại phường Yên Hòa, chính quyền địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Vành đai 2,5 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ.
tp-yh-22.jpg
tp-yh-23.jpg
tp-yh-56.jpg
Phường Yên Hòa cũng đã xác định rõ các mốc tiến độ triển khai dự án. Một số khu vực trên tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Yên Hòa đã được bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.
tp-yh-21.jpg
tp-yh-88.jpg
tp-yh-80.jpg
Khu chợ tạm Trung Hòa nằm trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng, được quây tôn kín, dán thông báo.
tp-yh-7.jpg
Anh Nguyễn Thanh Sơn (số 8, ngách 98, ngõ 43 Trung Kính) cho biết gia đình có khoảng 150m² trong tổng diện tích 300m² thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án. Đến nay, chính quyền phường Yên Hòa đã tiến hành đo vẽ, kiểm đếm tài sản và gia đình đang chờ phương án bồi thường. Theo anh Sơn, gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương chung của thành phố, chỉ mong mức đền bù được xem xét thỏa đáng.
tp-yh-9.jpg
tp-yh-10.jpg
tp-yh-6.jpg
Anh Sơn hiện sống cùng bố trong ngôi nhà cổ đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Theo anh, bố có sở thích sưu tầm đá quý nên trong nhà lưu giữ nhiều kỷ vật quý. Dù rất tiếc khi phải thu hồi ngôi nhà đã gắn bó suốt nhiều năm, gia đình anh hoàn toàn đồng thuận với chủ trương chung của thành phố để phục vụ dự án.
tp-yh-18.jpg
tp-yh-19.jpg
tp-yh-20.jpg
Chùa Trung Kính cũng có một phần diện tích nằm trong khuôn viên dự án.
tp-yh-33.jpg
tp-yh-30.jpg
tp-yh-25.jpg
Phường Yên Hòa cho biết trước ngày 10/3/2026 sẽ: Công khai dự thảo phương án thực hiện cuốn chiếu; hoàn thiện biên bản điều tra, xác nhận nguồn gốc đất đến đâu lập dự thảo phương án đến đó; tổ chức họp Hội đồng bồi thường GPMB để thẩm định phương án; tăng cường vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng sớm.
tp-yh-2.jpg
Phường Yên Hòa quyết tâm hoàn thành công tác GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 đúng tiến độ thành phố giao, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trọng Tài
#Vành đai 2.5 #giải phóng mặt bằng #Yên Hòa #dự án giao thông #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục