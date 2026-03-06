Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CSGT Hà Nội dùng máy quét nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ cụ ông đi lạc về với gia đình

Thanh Hà
TPO - Phát hiện cụ ông 82 tuổi đi lạc có dấu hiệu đãng trí, không nhớ thông tin cá nhân, lực lượng CSGT Hà Nội đã sử dụng máy quét nhận diện khuôn mặt, xác định nhân thân và thông tin người trong gia đình để liên hệ đến đón về.

Theo đó, khoảng 18h10 ngày 5/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Bùi Việt Cường làm tổ trưởng phát hiện một cụ ông đi bộ trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường.

csgt-a1.jpg
Anh P đến trụ sở Công an đón bố về.

Nhận thấy cụ ông có dấu hiệu đãng trí, không nhớ thông tin cá nhân cũng như nơi ở, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Đồng thời, đưa cụ ông về trụ sở đơn vị để chăm sóc và tiến hành xác minh thông tin nhằm liên hệ với gia đình.

Tại trụ sở, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ quét gương mặt và các đặc điểm nhận dạng của cụ ông. Qua đó xác định được nhân thân và thông tin người thân để liên hệ.

Nhận được thông báo từ CSGT, anh N.V.P (SN 1977, trú tại xã Gia Lâm) đã nhanh chóng đến trụ sở Công an. Tại đây, anh P cho biết bố anh là cụ N.V.D (SN 1944) đã đi lạc từ chiều cùng ngày, gia đình đang chia nhau tìm kiếm thì bất ngờ nhận được điện thoại từ lực lượng CSGT.

Đón bố về an toàn, anh P xúc động gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm lại người thân.

Việc làm của các chiến sĩ CSGT không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Thanh Hà
#Ứng dụng công nghệ nhận dạng gương mặt #Chữa cháy và hỗ trợ người lạc #Vai trò của lực lượng CSGT #Chuyển đổi số trong công tác đảm bảo an ninh #Lan tỏa hình ảnh đẹp của công an #Hỗ trợ gia đình người mất tích #Ứng dụng nghiệp vụ trong phòng chống lạc mất #Tình cảm và trách nhiệm của lực lượng chức năng

