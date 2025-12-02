Hỗ trợ khẩn cấp 172 nghìn bản SGK cho học sinh vùng lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

Sáng 1/12, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và các đơn vị thành viên đã trao tặng sách cho các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần hỗ trợ các em học sinh cũng như ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, ngày 1/12/2025, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, NXBGDVN đã tổ chức buổi trao tặng sách giáo khoa cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh.

Tại buổi trao tặng giai đoạn 1, NXBGDVN đã gửi tặng 172.000 bản sách giáo khoa trị giá gần 2,6 tỷ đồng tới tổng số 89 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, lũ lụt của tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, NXBGDVN còn trao tặng Trường THPT Nguyễn Thái Học và Trường THCS Nguyễn Du, mỗi trường 25 triệu đồng tiền mặt để các trường có thêm kinh phí khắc phục sau bão lũ.

Ông Đặng Thanh Hải (người bên trái), Phó Tổng giám đốc NXB GDVN trao biển tặng SGK cho đại diện Sở GD&ĐT Khánh Hòa

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã hỗ trợ 26.270 bản sách Tiếng Anh trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (đơn vị thành viên của NXBGDVN) hỗ trợ 50 triệu đồng và sách tham khảo dùng cho thư viện trường học trị giá 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Ông Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chia sẻ: Được biết, đợt mưa lớn kéo dài tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm hư hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất của nhiều trường học và khiến hàng nghìn học sinh bị mất sách vở, đồ dùng học tập, ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sinh hoạt. Trước tình hình đó, NXBGDVN với trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn sâu sắc, không quản ngại khó khăn hết mình hỗ trợ các em trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi mong muốn rằng, dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, các em sẽ luôn vững tin, nỗ lực học tập, rèn luyện để vươn lên và trưởng thành. NXBGDVN hiểu rằng, để khôi phục lại nề nếp học tập sau thiên tai không chỉ cần nỗ lực của thầy và trò, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng. Vì vậy, chương trình trao tặng sách lần này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” – những giá trị tốt đẹp luôn được NXBGDVN coi trọng và gìn giữ trong suốt hành trình 68 năm xây dựng và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam trao biển tặng sách tiếng Anh cho đại diện Sở GD&ĐT Khánh Hòa

Thay mặt cho lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh, Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến NXBGDVN, Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị miền Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã đồng hành, góp phần giúp ngành giáo dục tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau chương trình tặng sách giai đoạn 1, NXBGDVN tiếp tục khẩn trương chuẩn bị sách cho giai đoạn 2 (gồm 78 trường học) của tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời với việc tặng sách cho Khánh Hòa, NXBGVN vẫn đang cùng lúc dồn sức và nhân lực, phân công địa bàn cụ thể để chuẩn bị sách giáo khoa hỗ trợ cho các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai và một số tỉnh khó khăn khác để các em học sinh có đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất phục vụ cho việc học tập.

Trước đó, 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). 400 thùng sách của NXBGDVN được chuyển gấp đến 3 trường: Tiểu học Hòa Đồng; THCS Nguyễn Thị Định; THCS Đồng Khởi. Đó không chỉ là những bộ sách mới, mà là sự tiếp sức cần thiết sau khi toàn bộ sách vở của hàng nghìn học sinh bị nước lũ cuốn trôi chỉ trong vài giờ.