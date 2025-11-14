Thắp sáng ước mơ cho trẻ em người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh

Chương trình “Hồn nhiên - Niềm tin - Nụ cười” đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh.

Hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 14/11, tại Trường Tiểu học Hương Liên (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh), đã tổ chức Chương trình “Hồn nhiên - Niềm tin - Nụ cười”.

Chương trình thí điểm do Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam định hướng, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) thực hiện năm 2025. Chương trình hướng đến mục tiêu lan tỏa tình yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm động lực học tập cho các em nhỏ, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh chương trình.

Nhiều tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát đã trao hỗ trợ nhận đỡ đầu cho 22 học sinh người dân tộc Chứt của Trường Tiểu học Hương Liên. Theo cam kết, doanh nghiệp sẽ đồng hành và hỗ trợ cho đến khi các em đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến trong suốt thời gian đỡ đầu lên đến hơn 1,122 tỷ đồng. Việc hỗ trợ này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em mà còn là nguồn động viên lớn, giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát đã trao kinh phí hỗ trợ của các tháng 11, 12/2025 và tháng 1/2026 trực tiếp đến phụ huynh của 22 học sinh được nhận đỡ đầu, đảm bảo nguồn hỗ trợ được chuyển đến đúng đối tượng và kịp thời. Bên cạnh hoạt động đỡ đầu, doanh nghiệp còn triển khai chương trình “Hỗ trợ bếp ăn yêu thương” dành cho học sinh Trường Tiểu học Hương Liên.

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát trao biểu trưng nhận đỡ đầu 22 học sinh dân tộc Chứt đến khi trưởng thành với tổng mức hỗ trợ 1,122 tỷ đồng.

Đơn vị tài trợ hỗ trợ bếp ăn yêu thương trị giá 137 triệu đồng cho Trường Tiểu học Hương Liên.

Theo đó, Công ty hỗ trợ 300 bữa ăn trưa trong năm học 2025–2026 cho các em học sinh, với tổng trị giá 137 triệu đồng. Hoạt động này nhằm góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho học sinh, giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Cũng trong dịp này, Tổ chức từ thiện Artlas Foundation (Hà Nội) đã trao tặng 110 cuốn sách học liệu tiếng Anh cho học sinh Trường Tiểu học Hương Liên, góp phần bổ sung nguồn tài liệu học tập và nâng cao khả năng ngoại ngữ cho các em. Bên cạnh đó, Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Trao tặng sách – Niềm tin và Nụ cười”, tặng cây lưu niệm và hoạt động “Máy bay giấy chắp cánh ước mơ”, nhằm khơi dậy tinh thần hiếu học, nuôi dưỡng ước mơ và truyền cảm hứng cho các em học sinh nơi đây.

Tổ chức từ thiện Artlas Foundation (Hà Nội) đã trao tặng 110 cuốn sách học liệu tiếng Anh cho học sinh Trường Tiểu học Hương Liên.

Tại chương trình tổ chức hoạt động "máy bay giấy chắp cánh ước mơ” nhằm thắp sáng khát vọng, ước mơ cho các em học sinh Trường Tiểu học Hương Liên.

Chương trình “Hồn nhiên - Niềm tin - Nụ cười” thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là chăm lo cho học sinh vùng sâu, vùng xa và học sinh dân tộc thiểu số. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình thiện nguyện mà đơn vị dự kiến tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Tại chương trình, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát nhấn mạnh, hoạt động lần này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và tình đoàn kết sẻ chia đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát phát biểu tại chương trình.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát cũng khẳng định, tất cả các hoạt động hỗ trợ trong chương trình sẽ được thực hiện một cách công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ; mỗi phần việc đều được triển khai đến nơi đến chốn, bảo đảm hiệu quả và thiết thực. “Chương trình hôm nay chỉ là bước khởi đầu,” ông Dũng chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục và cộng đồng trong nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới.