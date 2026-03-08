Vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử là vô cùng đặc biệt và quan trọng

Ông Vũ Văn Tiến (bìa phải), Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, tiếp xúc cử tri phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng

PV: Ông đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống chính trị của đất nước?

Ông Vũ Văn Tiến: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026 mà còn là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ quản trị mới. Đây là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi và thúc đẩy phát triển bền vững đang trở nên cấp thiết, cuộc bầu cử lần này mang theo sứ mệnh củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho những quyết sách chiến lược trong tương lai.

Tôi cho rằng đây thực sự là ngày hội của toàn dân, nơi quyền làm chủ của nhân dân được cụ thể hóa qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có đức, có tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước. Sự kiện này còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc huy động nguồn lực con người để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử sẽ là minh chứng cho tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với vận mệnh quốc gia.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI

PV: Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động tuyên truyền nào để giúp cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Với vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai một chiến lược tuyên truyền toàn diện, đa dạng và sát thực tiễn. Chúng tôi xác định rằng tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định mà phải là quá trình đối thoại, lắng nghe để tạo sự đồng thuận xã hội.

Hiện nay, hệ thống Mặt trận đang tập trung cao độ vào việc lồng ghép nội dung bầu cử vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở như họp thôn, tổ dân phố, hay các buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc phát huy hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại vùng nông thôn, miền núi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư để tạo không khí rộn ràng của ngày hội lớn.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền đã có những bước tiến mới bằng việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và Youtube để lan tỏa thông tin chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để xây dựng các tuyến bài, video ngắn và hình ảnh đồ họa trực quan giúp cử tri dễ dàng nắm bắt tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bầu cử.

Bên cạnh đó, các hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức bài bản để người ứng cử trình bày chương trình hành động, giúp nhân dân có căn cứ xác đáng để "chọn mặt gửi vàng". Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu làm cho mỗi người dân nhận thức sâu sắc rằng việc đi bầu cử là đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

PV: Theo ông, làm thế nào để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân?

Ông Vũ Văn Tiến: Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, yếu tố then chốt nhất chính là xây dựng được tâm thế tự nguyện và niềm tin tuyệt đối của cử tri. Điều này chỉ có được khi công tác chuẩn bị diễn ra thực chất, minh bạch và tôn trọng tối đa quyền làm chủ của nhân dân.

Chúng tôi quan niệm rằng, nếu Trung ương là nơi định hướng thì cơ sở chính là "mạch nguồn" để nuôi dưỡng khí thế bầu cử. Khi mỗi cuộc họp thôn, khu phố trở thành một diễn đàn dân chủ, nơi người dân được trao đổi cởi mở về những người đại diện cho mình, thì lúc đó tinh thần ngày hội mới thực sự lan tỏa.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức thành viên đến những người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, sẽ tạo ra một sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân là vô cùng quan trọng để bảo vệ tính công bằng của cuộc bầu cử.

Khi người dân thấy được sự cầu thị, minh bạch từ phía các cơ quan tổ chức và thấy được trách nhiệm, bản lĩnh của các ứng cử viên thông qua các chương trình hành động cụ thể, họ sẽ đi bầu với sự háo hức và kỳ vọng thực sự. Chính sự kết nối giữa ý chí của cử tri và khát vọng của người ứng cử sẽ biến ngày 15/3/2026 thành một dấu mốc chính trị tràn đầy niềm vui và sự đoàn kết.

PV: Phụ nữ chiếm một nửa dân số và lực lượng cử tri. Ông đánh giá thế nào về vai trò của phụ nữ trong việc vận động gia đình và cộng đồng tham gia bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Theo tôi, vai trò của phụ nữ trong công tác bầu cử là vô cùng đặc biệt và quan trọng, không chỉ với tư cách là những cử tri đông đảo mà còn là những "đại sứ" tuyên truyền hiệu quả nhất tại mỗi gia đình.

Một minh chứng sinh động nhất cho vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị hiện nay chính là con số 392 ứng cử viên nữ trong danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chiếm tỷ lệ tới 45,37%. Đây là một tỷ lệ rất cao, khẳng định sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với năng lực của phái nữ.

Với đặc tính gần gũi, sâu sát và bền bỉ, chị em phụ nữ chính là những người trực tiếp lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến từng thành viên trong gia đình, từ người già đến lớp trẻ lần đầu đi bầu. Trong cộng đồng, các cán bộ hội phụ nữ tại cơ sở luôn là lực lượng nòng cốt trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát danh sách cử tri, đảm bảo không một ai bị bỏ sót quyền lợi chính đáng của mình.

Ông Vũ Văn Tiến (bên trái), Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp xúc cử tri phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.

Sức mạnh của phụ nữ còn nằm ở khả năng kết nối và tạo sự đồng thuận xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ. Họ không chỉ nhắc nhở nhau về lịch trình, địa điểm bỏ phiếu mà còn cùng nhau tìm hiểu, thảo luận về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Sự tham gia tích cực của phụ nữ giúp thông tin về bầu cử trở nên mềm mại, dễ tiếp nhận và thấm sâu vào đời sống thường nhật.

Việc tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt mức ấn tượng hơn 45% cũng là động lực mạnh mẽ để cử tri nữ cả nước hăng hái tham gia bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện có thể hiểu và nói lên tiếng nói của giới mình.

Có thể khẳng định, sự đồng lòng và nhiệt huyết của lực lượng phụ nữ chính là một trong những nhân tố quyết định để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

PV: Thưa ông, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai những hình thức tuyên truyền nào để vận động hội viên và nhân dân tham gia bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Theo quan sát và phối hợp của chúng tôi, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có những sáng kiến rất thiết thực và sinh động trong công tác tuyên truyền bầu cử. Một trong những hình thức hiệu quả nhất là lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, các câu lạc bộ phụ nữ, hay các hoạt động văn hóa - văn nghệ đầu xuân.

Tại đây, các quy định khô khan của Luật Bầu cử được chị em chuyển tải thông qua các hình thức thảo luận, hỏi đáp trực quan hoặc các tiểu phẩm ngắn, giúp hội viên dễ hiểu và dễ nhớ.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tận dụng rất tốt ưu thế của các nhóm mạng xã hội để cung cấp thông tin kịp thời về danh sách niêm yết cử tri, tiểu sử ứng cử viên và các mốc thời gian quan trọng.

Đặc biệt, các cấp Hội còn chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt là những người có uy tín trong cộng đồng. Sự kết hợp giữa truyền thông hiện đại và phương thức vận động trực tiếp "mềm hóa" các nội dung chính trị đã giúp phụ nữ trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao nhận thức cho hội viên mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn thể cộng đồng cư dân tại địa phương.

PV: Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có nhiều nữ ứng cử viên ở các lĩnh vực khác nhau. Ông đánh giá điều này phản ánh điều gì về sự phát triển của bình đẳng giới trong đời sống chính trị?

Ông Vũ Văn Tiến: Như tôi đã trao đổi, việc có tới 392 ứng cử viên nữ trong danh sách chính thức là một minh chứng hùng hồn cho bước tiến dài của bình đẳng giới tại Việt Nam. Điều đáng tự hào không chỉ nằm ở con số mà còn ở chất lượng và sự đa dạng vượt trội của các ứng cử viên.

Chúng ta thấy một đội ngũ nữ trí thức hùng hậu với 45 nữ ứng cử viên có trình độ Tiến sĩ, thể hiện trí tuệ và năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách chuyên sâu. Sự xuất hiện của 23 ứng cử viên là lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp với tổ chức đại diện cho quyền lợi giới.

Đặc biệt, danh sách còn ghi nhận 121 nữ ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, đảm bảo tiếng nói của phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc được vang lên tại nghị trường.

Sự phát triển này còn mang tính kế thừa mạnh mẽ khi có tới 7 gương mặt nữ thuộc thế hệ 10X tham gia ứng cử. Đây là những người trẻ dám dấn thân, mang theo tư duy đổi mới và khát khao cống hiến của thế hệ tương lai.

Sự đa dạng từ các nữ trí thức, cán bộ hội đến những người trẻ tuổi và đại diện các dân tộc thiểu số phản ánh một môi trường chính trị cởi mở, minh bạch và thực sự dân chủ. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước không chỉ tạo điều kiện về mặt cơ cấu mà còn thực sự tin tưởng vào bản lĩnh, trình độ của phụ nữ trong mọi lĩnh vực. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những luồng gió mới, những góc nhìn đa chiều và nhân văn cho Quốc hội khóa XVI, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội đóng góp vào vận mệnh quốc gia không phân biệt giới tính hay lứa tuổi.

PV: Ông muốn gửi thông điệp gì tới cử tri cả nước, đặc biệt là phụ nữ, trước ngày bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới cử tri cả nước, đặc biệt là chị em phụ nữ, đó là: "Mỗi lá phiếu là một niềm tin, mỗi cử tri là một viên gạch xây dựng đất nước". Ngày 15/3/2026 tới đây là thời khắc để chúng ta thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng nhất của mình.

Tôi mong muốn các bà, các chị và toàn thể cử tri hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về chương trình hành động của các ứng cử viên để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Đừng coi việc đi bầu là một nghĩa vụ khô cứng, mà hãy coi đó là cơ hội để gửi gắm khát vọng về một cuộc sống ấm no, một thành phố hiện đại và một đất nước hùng cường.

Đối với phụ nữ, các bạn không chỉ đi bầu cho riêng mình mà còn là người thắp lửa, cổ vũ tinh thần cho gia đình và hàng xóm cùng tham gia ngày hội toàn dân. Hãy để mỗi lá phiếu của chúng ta mang theo hơi thở của cuộc sống, sự liêm chính và trách nhiệm đến tận nghị trường Quốc hội.

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật và tràn đầy khí thế, để sau ngày hội lớn này, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố bằng những hành động và kết quả thiết thực từ những đại biểu mà chúng ta đã tin tưởng lựa chọn.

Thông qua báo, tôi xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các tầng lớp phụ nữ trong cả nước nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!

PV: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!

