Chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

TPO - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Quy định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Về chức năng, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV



Về nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam; rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa để kiến nghị và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối chiến lược, liên kết nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và bảo đảm thống nhất, phát huy nguồn lực với các nghị quyết khác. Chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam; không thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác phát triển văn hóa Việt Nam.

Chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về phát triển văn hóa Việt Nam làm phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quy định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam.

Yêu cầu các tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam.

Khi cần thiết trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo. Thành viên Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm; điều kiện làm việc do Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo bảo đảm.

Theo Quy định, Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình làm việc hằng năm, họp định kỳ 6 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Ban Chỉ đạo xin ý kiến Ban Chỉ đạo bằng văn bản.